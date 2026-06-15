Tusenvis av demonstranter planlegger protester mot Iran-kampen mot New Zealand i Los Angeles

Tusenvis av demonstranter kan møte opp når Iran møter New Zealand i sin første VM-kamp i Los Angeles natt til tirsdag norsk tid. Det hevder regimemotstandere overfor den britiske avisen The Times. Flere av demonstrantene skal allerede ha skaffet seg billetter til kampen, og varsler protester også inne på stadion.

Tusenvis av demonstranter kan møte opp når Iran møter New Zealand i sin første VM-kamp i Los Angeles natt til tirsdag norsk tid. Det hevder regimemotstandere overfor den britiske avisen The Times.

Flere av demonstrantene skal allerede ha skaffet seg billetter til kampen, og varsler protester også inne på stadion. Demonstrantene planlegger blant annet å bue under den iranske nasjonalsangen og vende ryggen til banen. De vil også forsøke å ta med seg iranske flagg fra tiden før revolusjonen i 1979 inn på stadion. Vi skal gjøre det til et helvete i morgen, sier en anonym demonstrant til avisen.

Vedkommende mener spillerne på det iranske landslaget ikke står på folkets side, og omtaler laget som propaganda for regimet i Teheran. Det iranske landslaget ankom Los Angeles søndag etter et treningsopphold i Tijuana i Mexico. Utenfor laghotellet ventet både demonstranter og et stort politioppbud. Senere på dagen dukket det også opp demonstranter under lagets åpne trening.

De fleste skal ha vært regimemotstandere, men enkelte møtte også opp for å vise støtte til landslaget. Los Angeles har den største iranske befolkningen utenfor Iran. Oppladningen til mesterskapet har vært alt annet enn optimal for det iranske landslaget, og har vært preget av både logistiske utfordringer og politisk uro. Elleve medlemmer av støtteapparatet skal blant annet ha blitt nektet innreise til USA.

Landslaget måtte også flytte treningsleiren fra Arizona til Mexico på kort varsel. Under søndagens pressekonferanse gjorde Fifa det klart at spørsmålene skulle handle om kampen. Rundstjålet under VM-drama. Kapteinen kjenner på spenningen.

Lagkaptein Mehdi Taremi legger ikke skjul på at situasjonen påvirker spillergruppen. – Jeg har kjent på spenningen helt siden jeg kom hit, sier Olympiacos-spilleren. Landslagssjefen Amir Ghalenoei erkjenner at den krevende oppladningen har påvirket laget. – Ja, treningsleiren vår ble flyttet flere ganger.

Det påvirker oss selvfølgelig, men vi iranere er vant til å skape muligheter ut av vanskelige situasjoner, sier han. Det har også vakt oppsikt at stjernespissen Sardar Azmoun ikke er med i VM-troppen. Det statlige nyhetsbyrået Fars har hevdet at årsaken er «illojalitet mot myndighetene» etter at Azmoun publiserte et bilde sammen med Dubais hersker på Instagram. Ghalenoei ville ikke gå nærmere inn på saken.

– Sardar er en fantastisk spiller som har gjort mye for landslaget. Vi skulle gjerne hatt ham her, men dette er fotball, sier landslagssjefen





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran New Zealand VM-Kamp Los Angeles Demonstranter Protester Iranske Flagg Politisk Uro Logistiske Utfordringer Stjernetrener Sardar Azmoun Dubai Instagram Illojalitet Mot Myndighetene

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tusenvis provosert av Tor Ares historie: – Han ble utnyttetTor Are (57) jobbet gratis for Forsvaret i årevis. Det får mange til å se rødt.

Read more »

Trump kjøpte aksjer for tusenvis før UFC-festMens president Donald Trump promoterte sin egen UFC-fest på plenen utenfor Det hvite hus, kjøpte han aksjer i selskapet bak showet.

Read more »

Uroligheter i New York etter Knicks' NBA-seierTusenvis av fans strømmer ut i gatene etter at New York Knicks sikret NBA-tittelen, men feiringen tar en stygg vending med vandalisering og vold.

Read more »

Hovland på tredjeplass i Canada Open, Real Madrid ruster opp, Hamilton vinner for Ferrari og Knicks tar NBA-tittelGolf: Viktor Hovland avslutter på delt 3.-plass i Canada Open, fire slag bak vinneren Bud Cauley. Fotball: Real Madrid signerer Marc Cucurella fra Chelsea, mens José Mourinho er tilbake som manager. Iran landslag møter New Zealand i VM under politiske demonstrasjoner. Motorsport: Lewis Hamilton vinner Barcelona Grand Prix for Ferrari, første seier denne sesongen. Basketball: New York Knicks vinder NBA-mesterskapet for første gang siden 1973 med Jalen Brunson som helt.

Read more »