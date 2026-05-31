Norges Fotballforbund har mottatt melding om at Tuva Hansen skadet seg under World Sevens Football i London. Forsvarsprofilen spilte mot Aston Villa og etterfølgende medisinske undersøkelser viste en skade i fremre korsbånd på venstre kne.

Hansen skal møte spesialist kommende uke og vil ikke kunne delta i de kommende VM-kvalkampene. Det er også meldt at Ada Hegerberg har skadet seg med en akillesskade under Champions League-finalen mot Barcelona. Hun skal erstattes av Iris Omarsdottir. Frida Maanum har vært gjennom en mindre operasjon og er også ute av spill for landslaget i de kommende VM-kvalkampene.

Hun erstattes av Emilie Woldvik. Landslagstrener Gemma Grainger sier at det er viktig å legge til rette for at alle spillerne får den hjelpen de trenger for å komme sterkt tilbake





