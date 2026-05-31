Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Tuva Hansen skadet seg under World Sevens Football

Sport News

Tuva Hansen skadet seg under World Sevens Football
Tuva HansenWorld Sevens FootballAda Hegerberg
📆5/31/2026 8:33 AM
📰NettavisenSport
29 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 51%

Norges Fotballforbund har mottatt melding om at Tuva Hansen skadet seg under World Sevens Football i London. Forsvarsprofilen spilte mot Aston Villa og etterfølgende medisinske undersøkelser viste en skade i fremre korsbånd på venstre kne.

Norges Fotballforbund har mottatt melding om at Tuva Hansen skadet seg under World Sevens Football i London. Forsvarsprofilen spilte mot Aston Villa og etterfølgende medisinske undersøkelser viste en skade i fremre korsbånd på venstre kne.

Hansen skal møte spesialist kommende uke og vil ikke kunne delta i de kommende VM-kvalkampene. Det er også meldt at Ada Hegerberg har skadet seg med en akillesskade under Champions League-finalen mot Barcelona. Hun skal erstattes av Iris Omarsdottir. Frida Maanum har vært gjennom en mindre operasjon og er også ute av spill for landslaget i de kommende VM-kvalkampene.

Hun erstattes av Emilie Woldvik. Landslagstrener Gemma Grainger sier at det er viktig å legge til rette for at alle spillerne får den hjelpen de trenger for å komme sterkt tilbake

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NettavisenSport /  🏆 21. in NO

Tuva Hansen World Sevens Football Ada Hegerberg Frida Maanum Gemma Grainger

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Da har NRK et problemDa har NRK et problemNRK-serien om Tuva Fellman og Ronny Brede Aases hotelljakt har engasjert seerne. Nå stiller Torbjørn Røe Isaksen spørsmål ved troverdigheten i prosjektet.
Read more »

Tidligere Norsk Industri-sjef dømt til fem års fengselTidligere Norsk Industri-sjef dømt til fem års fengselStein Lier-Hansen ble dømt for grov korrupsjon og utroskap. Retten kritiserer den interne granskingen.
Read more »

Denne regelen kan skape trøbbel for hotelldrømmenDenne regelen kan skape trøbbel for hotelldrømmenSærlig én gresk regel kan hindre at Tuva Fellman og Ronny Brede Aase får kjøpt hotellet de drømmer om i NRK-serien. Fellman anerkjenner risikoen, men er ikke veldig bekymret.
Read more »

Tuva og Ronny: Fremdeles ikke kjøpt hotell i Hellas despite godtatt budTuva og Ronny: Fremdeles ikke kjøpt hotell i Hellas despite godtatt budEktheteparet Tuva Fellman og Ronny Brede Aase fra NRK-serien 'Tuva og Ronny - Eit lite hotell i Hellas' har ikke klart å sikre hotellet i Makry Gialos på Kreta ennå, selv med et godtatt bud på 360.000 euro. Tekniske dokumenter og uklarheter i den greske markedsforholdene forhindrer kjøpet, mens en salgsannonse viser eiendommen tilgjengelig til 400.000 euro. NRK vurderer en ny sesong på bakgrunn av stor seerpopularitet.
Read more »



Render Time: 2026-05-31 11:34:09