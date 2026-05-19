Tuva og Ronny – eit lite hotell i Hellas er nå det mest sette programmet i det norske TV-markedet – fire uker på rad, ifølge Fifty5Blue som analyserer mediekonsummen. Målingen omfatter konsum av lineær-TV for ca. 150 kanaler, hvorav ca. 20 også blir målt på online-plattformene PC/Mac, nettbrett, mobil og connected TV. I tillegg rapporteres video on demand (VOD) for NRK, TV 2, Viaplay og Warner Bros. Discovery sine playere. Målingen representerer hele befolkningen i alderen 2-79 år.

Tuva og Ronny – eit lite hotell i Hellas er nå det mest sette programmet i det norske TV-markedet – fire uker på rad, ifølge Fifty5Blue som analyserer mediekonsummen.

Målingen omfatter konsum av lineær-TV for ca. 150 kanaler, hvorav ca. 20 også blir målt på online-plattformene PC/Mac, nettbrett, mobil og connected TV. I tillegg rapporteres video on demand (VOD) for NRK, TV 2, Viaplay og Warner Bros. Discovery sine playere. Målingen representerer hele befolkningen i alderen 2-79 år.

Det betyr at flere har sett Tuva Fellman og Ronny Brede Aase følge hotelldrømmen i Hellas denne uken, enn dem som så Eurovision-finalen i helgen: 782.740 seere mot Eurovison-finalens totalt 676.070 seere. Faktisk har tv-serien deres sikret seg de to øverste plasseringene på TV-listen denne uken. Ekteparet har hatt noen tøffe år, men tømte sparekontoen og tok opp ekstra lån på huset for å realisere drømmen. Nå har paret kanskje sikret seg en ny sesong? VG har spurt NRK om dette, men ennå ikke fått svar





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tuva Og Ronny Et Lite Hotell I Hellas Det Mest Sette Programmet NRK TV 2 Viaplay Warner Bros. Discovery Video On Demand (VOD) Lineær-TV Konsum Av Lineær-TV Fifty5blue Mediekonsummen Eurovision-Finalen TV-Listen Drevet Av Kjærlighet Drevet Av Kjærlighet Drevet Av Kjærlighet Drevet Av Kjærlighet Drevet Av Kjærlighet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anker ikke utleverings­nekt for Tommy Olsen til HøyesterettPåtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere norske Tommy Olsen til Hellas. Aktivisten har i mange år har hjulpet båtflyktninger i Egeerhavet.

Read more »

Anker ikke utleveringsnekt for Tommy Olsen til HøyesterettPåtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere norske Tommy Olsen til Hellas. Aktivisten har i mange år har hjulpet båtflyktninger i Egeerhavet.

Read more »

Kjøp en restplasseventyr: Utnytte restplassen- selge sjeldne billettslåpHvis du sliter med å se etter de beste prisene på sommerferien din, bør du handle smartere. Reisearrangørene lasser ut restplassbilletter og usolgte seter 90 dager før avreise, noe som betyr at de beste og rimeligste billettene blir lagt ut på markedet nå. Lær triksene for å sikre deg drømmereisen, få billett til Mallorca, Kreta, Hellas, Spania, Bulgaria, Kroatia og Tyrkia. Reservere på kort varsel for opptil 30% rabatt, for de som er fleksible.

Read more »

Båtflyktning-aktivist utleveres ikkeTommy Olsen fra Tromsø ble pågrepet og sto i fare for å bli tiltalt for menneskesmugling Hellas. Nå har politiet fått avslag.

Read more »