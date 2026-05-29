Tuva og Ronny: Fremdeles ikke kjøpt hotell i Hellas despite godtatt bud

Ektheteparet Tuva Fellman og Ronny Brede Aase fra NRK-serien 'Tuva og Ronny - Eit lite hotell i Hellas' har ikke klart å sikre hotellet i Makry Gialos på Kreta ennå, selv med et godtatt bud på 360.000 euro. Tekniske dokumenter og uklarheter i den greske markedsforholdene forhindrer kjøpet, mens en salgsannonse viser eiendommen tilgjengelig til 400.000 euro. NRK vurderer en ny sesong på bakgrunn av stor seerpopularitet.

Tuva Fellman og Ronny Brede Aase har i år tiltrukket seg mange nordmenn gjennom NRK -serien Tuva og Ronny - Eit lite hotell i Hellas , som viser deres reise mot å kjøpe et hotell på Kreta.

Selv om de har et godtatt bud på 360.000 euro for eiendommen i Makry Gialos, er kjøpet fortsatt ikke gjennomført på grunn av utfordringer med teknisk dokumentasjon og de lokale markedets prosesser. En salgsannonse viser at hotellet fortsatt er til salgs med en pris på 400.000 euro, noe paret forklarer med at flere meglerkontorer kan ha ulike priser, og at et godtatt bud ikke er det samme som en signert kontrakt.

De har engasjert eksperter for å navigere i det komplekse systemet, men fremdeles usikre på om de har forstått alt riktig. Likevel er de optimistiske og håper at kjøpet går igjennom. NRK, som har fått stor seerrespons med et snitt på 823.000 seere, vurderer muligheter for en ny sesong. Ekteparet deler ærlig sine opplevelser, inkludert tidsstress og usikkerhet, mens publien følger med i deres hjertevarme og utfordrende reise





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tuva Fellman Ronny Brede Aase Hotell Kreta NRK Serie Gjøkjøp Hellas Makry Gialos NRK Seerfavoritt Teknisk Rapport Megler Reise

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Putin blir hånet: – Er han full?Seerfavoritten «Tuva og Ronny – Eit lite hotell i Hellas» setter rekorder, men mangelen på et faktisk hotellkjøp får Torbjørn Røe Isaksen til å ta bladet fra munnen.

Read more »

Torbjørn Røe Isaksen spør om troverdigheten i NRK-serien om Tuva Fellman og Ronny Brede AaseTorbjørn Røe Isaksen stiller seg kritisk til NRK-serien 'Tuva og Ronny - Eit lite hotell i Hellas' og spør om troverdigheten i prosjektet.

Read more »

Debatt og suksess: NRK-serien «Tuva og Ronny - Eit lite hotell i Hellas» skaper engasjementTV-serien «Tuva og Ronny - Eit lite hotell i Hellas» har blitt en stor suksess for NRK denne våren. Gjennom serien følger vi paret på jakten etter drømmen om å starte sitt eget hotell. Likevel har serien også skapt debatt, særlig fordi Tuva Fellman (38) og Ronny Brede Aase (39) ikke ender opp med å kjøpe noe hotell i løpet av sesongen. I podkasten med Torbjørn Røe Isaksen, kommenterer han at han lurer på hvor troverdig prosjektet er i utgangspunktet. "Hvis serien har bygget opp forventningen om at de skal kjøpe et hotell, men publikum sitter igjen med følelsen av at det kanskje aldri var planen, så blir folk rasende. NRK har et problem", sier han. NRK har tidligere forklart at serien ikke først og fremst handler om selve hotellkjøpet, men om reisen, usikkerheten og utfordringene ekteparet møter underveis. Kanalen har også understreket at Fellman og Brede Aase dekker alle utgifter selv, og at prosjektet ville blitt gjennomført selv uten TV-kameraer til stede. I podkasten med Isaksen, kommenterer han at premisset for serien nettopp har vært å dokumentere jakten på drømmen. Om de finner et hotell eller ikke, er ikke poenget. Serien berører universelle temaer som krise, håp og nye kapitler, noe vi mener har stor relevans for et bredt publikum. I podkasten med Sjo, kommenterer hun at responsen på serien har vært svært positiv, både når det gjelder seertall og publikumsreaksjoner. "Det er så fortjent for Tuva og Ronny som har sluppet oss så nært, varmt og ærlig inn i livene sine. Hverken NRK, Tuva eller Ronny visste hvordan denne reisen skulle utspille seg. Vi har vært svært modige i å la oss følge deres liv og reise nært og ærlig", sier hun. Fellman avviser all tvil om seriens troverdighet, og gjør det klart at drømmen om et hotell i Hellas aldri har vært et TV-stunt. "Først og fremst: Ja, vi prøver 100 prosent på ekte å kjøpe dette hotellet! Og vi har ikke gitt opp, selv om veien dit er lengre og vanskeligere enn vi hadde trodd", sier hun.

Read more »

Da har NRK et problemNRK-serien om Tuva Fellman og Ronny Brede Aases hotelljakt har engasjert seerne. Nå stiller Torbjørn Røe Isaksen spørsmål ved troverdigheten i prosjektet.

Read more »