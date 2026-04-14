TV 2 beklager formulering om Alfie Haaland: 'Viktig samarbeidspartner' var feil

TV 2 beklager bruken av ordene 'viktig samarbeidspartner' i en intern melding om Alfie Haaland. Sportsredaktøren forklarer at uttrykket ikke reflekterer forholdet og at det var en hastig formulering. Bakgrunnen er et 'Mer Fotball' abonnement.

I en intern melding på TV 2 s kommunikasjonsplattform, som samler over 600 medlemmer, avslører sportsredaktør Vegard Jansen Hagen at Alfie Haaland , far til fotballstjernen Erling Braut Haaland , skulle motta et «Mer Fotball»-abonnement på TV 2 Play. Alfie Haaland , tidligere aktiv fotballspiller for klubber som Manchester City, Leeds og det norske landslaget, har i tillegg til å være far, også fungert som agent og forretningspartner for sønnen sin. Det er kjent at han har generert betydelige inntekter gjennom sine selskaper. Meldingen, som omtalte Alfie Haaland som «viktig samarbeidspartner for Sporten», har nå ført til intern debatt og en beklagelse fra sportsredaktøren. 'Dette var en hastig formulering i en intern melding som ikke på noen måte er representativ for vår relasjon til Alfie Haaland . Den karakteriseres vel best som 'turbulent', så å kalle han en viktig samarbeidspartner er jo feil,' skriver Jansen Hagen i en kommentar til VG. Jansen Hagen understreker at formuleringen var et resultat av en rask beslutning og beklager den.

«Mer Fotball»-abonnementet er en tilleggspakke på TV 2 Play, som i samarbeid med Viaplay gir tilgang til et bredt spekter av fotballkamper, inkludert ligacupen, FA-cupen, Bundesliga, Ligue 1, Championship, samt kamper i Europa League og Conference League uten norske lag. Abonnementet koster 99 kroner i måneden, men krever at man allerede abonnerer på enten Favoritt-pakken eller Total-pakken. Jansen Hagen forklarer at det i enkelte tilfeller er vanlig å gi ut tilgang til innhold, uten å gi detaljerte forklaringer hver gang. Dette kan gjøres av ulike grunner. TV 2 har nå strammet inn sine rutiner for slike tilganger for å sikre at håndteringen er tydelig og at det holdes utenfor redaksjonelle avgjørelser. Hensikten er å unngå usikkerhet og å sørge for en ryddigere og mer korrekt praksis i fremtiden. Denne hendelsen understreker viktigheten av å ha klare retningslinjer for hvordan mediehus forholder seg til personer som har en nær relasjon til sportsutøvere og forretningsvirksomhet.

Debatten rundt abonnementet og bruken av begrepet «viktig samarbeidspartner» har satt søkelyset på forholdet mellom TV 2 og Alfie Haaland. Selv om Jansen Hagen beklager bruken av denne formuleringen, illustrerer hendelsen kompleksiteten i forholdet mellom medier og personer som er involvert i store idrettsprofiler. Medienes rolle er å rapportere objektivt, og det er avgjørende å opprettholde en klar grense mellom redaksjonelle avgjørelser og eksterne interesser. TV 2s handlinger viser en vilje til å forbedre sine interne retningslinjer, noe som er et viktig skritt for å sikre tilliten til publikum og opprettholde et etisk ansvarlig mediehus. Åpenhet og tydelige rutiner er essensielt for å unngå mistanke om favorisering og å sikre en rettferdig og upartisk dekning av sportsbegivenheter





