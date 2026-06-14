TV 2 blåser liv i splitter ny sesong av «Farmen» med dramatiske endringer

Når TV 2 denne høsten blåser liv i en splitter ny sesong av «Farmen», er det med store og dramatiske endringer i det velkjente konseptet. 15 nye forpaktere skal sendes 100 år tilbake i tid, og denne gangen flytter de inn på Odden gård i Telemark.

Når TV 2 denne høsten blåser liv i en splitter ny sesong av « Farmen », er det med store og dramatiske endringer i det velkjente konseptet. 15 nye forpaktere skal sendes 100 år tilbake i tid, og denne gangen flytter de inn på Odden gård i Telemark .

For deltakerne er det intense gårdslivet allerede historie, ettersom innspillingen fant sted i fjor høst. Blant de håpefulle som levde isolert fra omverdenen, finner vi 27 år gamle Aurora Dybdahl Hoff, oppvokst i Askim sentrum. Selv om hun i dag bor i Oslo og jobber som sykepleier på Rikshospitalet, legger hun ikke skjul på hvor røttene hennes ligger. – Man hører det i hvert fall på dialekten.

Jeg har ikke lagt fra meg den. Jeg føler dialekt gir litt identitet, så den har jeg beholdt, humrer hun





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