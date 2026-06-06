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TV 2-programmet «Sommerhytta» krever permisjon fra jobbene sine

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TV 2-programmet «Sommerhytta» krever permisjon fra jobbene sine
TV 2SommerhyttaDeltakerne
📆6/6/2026 7:08 PM
📰Nettavisen
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TV 2-programmet «Sommerhytta» krever at deltakerne tar permisjon fra jobbene sine for å pusse opp og skape den beste hytta. Deltakerne må derfor ta permisjon fra jobbene sine for å kunne konkurrere om en egen sommerhytte som premie til vinnerne.

I disse dager sendes TV 2 -programmet « Sommerhytta », der fire deltakerpar konkurrerer om å pusse opp og skape den beste hytta – med en egen sommerhytte som premie til vinnerne.

Innspillingen varer i rundt ti uker, og deltakerne må derfor ta permisjon fra jobbene sine. For flere innebærer det et merkbart inntektstap mens de er med i konkurransen. Å delta i programmet er dermed ikke uten kostnader, og flere av årets deltakere forteller at de går glipp av viktige inntekter i perioden innspillingen pågår.

– Mange år borte fra hverandre Å delta i programmet er dermed ikke uten kostnader, og flere av årets deltakere forteller at de går glipp av viktige inntekter i perioden innspillingen pågår. – I minusKjæresteparet Sindre Øvrum Kongerød (30) og Adam O. Ellingsen (27) deltar sammen i årets sesong. Kongerød jobber i bank, mens Ellingsen jobber på oljeplattform, og de to måtte løse det lange fraværet fra arbeidslivet på helt ulike måter.

For Kongerød ble løsningen en kombinasjon av friuker og ubetalt fri. – Jeg var veldig heldig som fikk muligheten til å ta ulønnet permisjon. Jeg kombinerte ferie og ulønnet permisjon, sier Kongerød til Nettavisen. ULØNNET: Sindre Øvrum Kongerød og Adam O. Ellingsen var borte fra jobb i over ti uker for å satse på TV-drømmen.

Foto: Thea Nielsen (Nettavisen) Det merket han imidlertid på lommeboken. Han legger nemlig ikke skjul på at TV-deltakelsen kostet ham dyrt økonomisk. – Jeg gikk i minus. Lønnen fra TV 2 kan ikke måles helt opp mot lønnen jeg vanligvis har, men jeg har skjønt at sammenlignet med andre realityprogrammer, så er det bra bare det at vi får honorar for å være med, sier Kongerød.

Les også: Ny «Sommerhytta»-sesong – gamle hytter står fortsatt usolgt For partneren ble løsningen en helt annen for å unngå at kontoen gikk i rødt. – Jeg måtte jobbe inn de ukene jeg var borte, så det ble mye jobb både før og etter. Det ble litt heftig en periode. Jeg gikk ikke i minus på grunn av det, men jeg mistet veldig mye fritid, sier Ellingsen.

– Ikke i nærhetenMor og sønn Katrine Kile (51) og Sondre Kile Lorentzen (22) har også tatt permisjon for å satse alt på prosjektet. 51-åringen jobber til daglig som HR-direktør, og bekrefter at det koster å være med på det intense TV-konseptet: – Jeg tok ut fem uker ferie og fem uker permisjon. Man går selvfølgelig i minus. Vi får noe støtte fra TV 2, men det er ikke i nærheten av hva man får i lønn, sier 51-åringen.

MINUS: Katrine Kile legger ikke skjul på at TV-deltakelsen førte til at hun gikk i minus. Foto: Thea Nielsen (Nettavisen) Likevel var det aldri pengene som var drivkraften for å melde seg på: – Vi var heller ikke med for pengene. Det er viktig å få betalt regningene, men vi ønsket å være med for selve opplevelsen. Og ikke minst for at sønnen min får lært seg om de ulike verktøyene og oppussing.

Dette sier TV 2Overfor Nettavisen sier pressesjef Jan-Petter Dahl at alle deltakere får utbetalt lik sum, uavhengig av hvilken inntekt de i utgangspunktet har. – Alle deltakerne i «Sommerhytta» mottar den samme kompensasjonen under innspillingsperioden. Han understreker samtidig at pengene fra kanalen ikke er ment å erstatte en vanlig månedslønn: – Kompensasjonen er ment å bidra til å dekke faste løpende kostnader, og er ikke knyttet til den enkeltes inntekt eller ment å dekke tapt arbeidsfortjeneste under deltakelsen.

Vil du se neste video? Lege med sterk advarsel til alle: – Det er ulovlig1:2

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Nettavisen /  🏆 1. in NO

TV 2 Sommerhytta Deltakerne Permisjon Inntektstap Kompensasjon Innspillingsperiode

 

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