TV 2-realityprogrammet med flere gjensyn og to nye profiler

Det populære realityprogrammet er tilbake på TV 2 denne høsten med flere gjensyn og to nye profiler. Seerne kan også følge Nerengs bryllupsforberedelser, Øvrehus' møte med kjæresten og en mer sårbar side av Williams og et innblikk i krangelen mellom sistnevnte og Krogh.

Fra venstre: Fetisha Williams, Øyunn Krogh, Helle Staff, Anny Isabella Øvrehus, Emilie Voe Nereng og Malene Elfrid Ingebrigtsen. Pressebilde: Espen Solli / TV 2Fans og seere kan glede seg til et gjensyn med Fetisha Williams, Øyunn Krogh, Anny Isabella Øvrehus og Emilie Voe Nereng. I tillegg får realityserien to nye tilskudd til gjengen, når både Helle Staff og Malene Elfrid Ingebrigtsen debuterer som profiler. Staff er for mange kjent som influenser og podkast-vert.

Før det jobbet hun som makeupartist i mange år. I «Bloggerne» får seerne følge henne når hun er høygravid og venter sitt første barn. Ingebrigtsen sa opp jobben som matros på supplybåt i Nordsjøen, for å satse som influenser for ett år siden. Den ferske profilen har tidligere vunnet Vixen-pris for «årets stjerneskudd».

I sesongen får seerne et innblikk i de store kontrastene i livet hennes, fra et rolig liv på bygda i nord, til hennes møte med «kjendislivet» i Oslo. TV-seere og fans kan også glede seg til å følge Nerengs bryllupsforberedelser, Øvrehus' møte med kjæresten Kipas, en mer sårbar side av Williams og et innblikk i krangelen mellom sistnevnte og Krogh





