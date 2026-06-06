TV 2-teamet varslet politiet etter avsløring av Steinar Wangen

Janne Amble og Kadafi Zaman, programledere i TV 2-serien 'Norge bak fasaden', varslet politiet etter avsløringen av Steinar Wangen. Etter å ha utgitt seg for å være en kvinne som ønsket hjelp til å dø, kom de i kontakt med Wangen, som senere kan ha ledet til den pågående straffesaken.

Det er en straffesak mot Steinar Wangen , som er en konsekvens av at vi har gravd i noe som er viktig. Janne Amble, en av programlederne i TV 2 -serien 'Norge bak fasaden', uttaler at programmet kanskje ikke ville ha blitt laget om ikke for tiltalen mot Wangen.

I tre episoder kalt 'Dødsenglene' undersøkte reporterne ulovlige nettverk rundt aktiv dødshjelp. Etter å ha utgitt seg for å være en kvinne som ønsket hjelp til å dø, kom de i kontakt med Wangen, som senere kan ha ledet til den pågående straffesaken. Programlederne opplevde en konfrontasjon på et hotellrom med Wangen, som kan ha kostet mye. Etter avsløringen skrev de også en bok om Wangen for å forstå historien hans.

Programlederne er nå til stede under rettssaken mot Wangen i Tønsberg. Kadafi Zaman, en annen programleder, ble rystet underveis i arbeidet med 'Dødsenglene' og beskriver det som et makabert undergrunnsmarked





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