TV 2s metodevalg i rasismesaken: En presseetisk gråsone med offentlighetsrett

Sumaya Jirde Ali reflekterer over TV 2s publisering av Hårek Hansens rasistiske uttalelser, og argumenterer for at saken viser en endring i norsk offentlighet hvor rasisme blir behandlet som et samfunnsproblem. Hun diskuterer også de presseetiske dilemmaene rundt skjulte opptak og offentlighetens rett til å vite.

Jeg reagerte da Elin Ørjasæter (t.v. ) på Debatten sa at dette er en typisk personalsak, og at TV 2 s publisering er skammelig. Jeg opplever nesten det motsatte, skriver Sumaya Jirde Ali.

Saken om Hårek Hansens uttalelser viser en presse som i større grad enn før forstår at rasisme ikke bare er en privat stygghet, men et offentlig problem, skriver Sumaya Jirde Ali. Det er mulig å mene at TV 2s metodebruk i saken om Hårek Hansen befinner seg i en presseetisk gråsone, og samtidig mene at TV 2 gjorde noe viktig. Å debattere saken tirsdag, tror jeg det er her diskusjonen bør ligge.

Ikke med en enkel hyllest av skjulte opptak som metode, og heller ikke med en automatisk fordømmelse av det. Den presseetiske debatten må ikke kokes ned til et ja eller nei til TV 2s metodevalg. Dette er åpenbart en gråsone. Skjult mikrofon skal ikke være journalistisk normaltilstand.

Kildevernet, den redaksjonelle integriteten og tilliten mellom presse og offentlighet er verdier som må tas på alvor. Men det finnes en annen verdi som også må veie tungt: offentlighetens rett til å få vite hva personer nær politisk makt sier når de befinner seg i uformelle rom, nettopp fordi slike rom ofte behandles som frisoner fra ansvar. Forestillingen om at man kan tre ut av maktrollen idet man trer inn i et sosialt rom, er i seg selv avslørende.

Men slik har det lenge fungert: Det som sies i fylla, på bakrommet, på nachspiel, i lukkede samtaler eller i den politiske omgangskretsens fortrolighet, blir behandlet som mindre virkelig enn det som sies fra talerstolen. Men menneskesynet blir ikke mindre virkelig av at rommet er uformelt.

For denne saken handler ikke bare om ett lydopptak. Den handler også om noe som har endret seg i norsk offentlighet. I flere år har mange av oss forsøkt å få frem at rasisme ikke er et marginalt tema, ikke en identitetspolitisk særinteresse, ikke noe som bare angår de av oss som rammes direkte. Rasisme er et samfunnsproblem.

En gift. Den bryter ned tillit, deltagelse og tilhørighet. Det fører til økt dødelighet, dårligere fysisk og psykisk helse. Den gjør noe med menneskers bevegelighet og tilhørighet i samfunnet.

Jeg husker godt månedene etter drapet på George Floyd i 2020. Plutselig skulle norske medier skrive om rasisme. Mørke nordmenn ble intervjuet om erfaringer mange av oss lenge hadde forsøkt å sette ord på. Men ofte ble historiene ledsaget av titler og ingresser som virket usikre på om de skulle tro på det som ble fortalt.

Har angivelig opplevd rasisme. Mener de ble utsatt for rasisme. Små språkvalg, kanskje. Men de gjorde noe med lesningen.

De presenterte tvilen før vitnesbyrdet. Jeg skrev den gangen at man ikke kan starte en samtale om norsk rasisme med premisset om at fenomenets eksistens fortsatt er til forhandling. Det er en forskjell på å utfordre og å så tvil. En vesentlig forskjell mellom journalistikk og en offentlighet som ber svarte og brune nordmenn fortelle om smerten sin, for så å bygge artikkelen på en måte som underminerer den.

Ikke fordi alle presseetiske spørsmål forsvinner. Ikke fordi skjult opptak plutselig er uproblematisk. Men fordi redaksjonen har gjort en prioritering som norsk presse ikke alltid har gjort: De har vurdert rasistiske uttalelser fra en person nær politisk makt som et forhold av offentlig interesse. De har ikke først og fremst beskyttet avsenderens mulighet til å forklare seg bort.

De har beskyttet offentlighetens rett til å vite. For lenge har mye av norsk offentlighet vært mer varsom med avsenderen som sier noe rasistisk, enn mottagerne som må leve med konsekvensene av at slike holdninger finnes. Vi har hatt en offentlighet der promille, humor, intensjon, kontekst, sosial setting og han er egentlig en hyggelig fyr ofte har fått større plass enn mottagernes erfaringer. Det er som om spørsmålet alltid blir: Hvordan kan vi forstå avsenderen mildest mulig?

Sjeldnere: Hva gjør dette med dem som hører det? I den forstand er denne saken også post-MeToo, for offentligheten har lært noe viktig om makt. Vi er blitt mindre villige til å la status, rolle, nettverk, alkohol og etterpåklokskap fungere som frikort. Vi har lært at det som skjer i sosiale rom, også kan være politisk relevant, særlig når de som snakker, har makt eller tilgang til makt.

Alle vet egentlig at journalister alltid er på jobb. Og alle vet at politikere og politiske rådgivere ikke slutter å være maktpersoner idet de går inn på en bar. Det betyr ikke at alt skal publiseres. Det betyr ikke at enhver privat replikk er et offentlig anliggende





