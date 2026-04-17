TV-profil kjøper luksusleilighet i Ullevålsalléen

Kjente TV-programleder Jon Martin Henriksen og kjæresten Thea Roll Rakeng har sikret seg en eksklusiv blokkleilighet i det prestisjetunge strøket Ullevålsalléen i Nordre Aker. Boligen, som er en del av den historiske Ullevål Hageby, ble kjøpt for 17,5 millioner kroner gjennom et skifteoppgjør. Dette er Henriksens andre boligkjøp i området på kort tid.

Den profilerte programlederen Jon Martin Henriksen , kjent fra en rekke populære TV-programmer, har nylig gjort et betydelig boligkjøp i Nordre Aker bydel. Torsdag 16. april ble det tinglyst at Henriksen sammen med kjæresten Thea Roll Rakeng har sikret seg en flott blokkleilighet i Ullevålsalléen 34, et område som regnes som en av de mest attraktive i bydelen.

Overdragelsen ble gjort gjennom et skifteoppgjør, og er således ikke en handel som har foregått på det åpne markedet. Eierskiftet viser at paret har betalt 17,5 millioner kroner for den nye boligen. Leiligheten som nå er ervervet, er en del av den sjarmerende og historisk bevarte Ullevål Hageby, et område preget av klassiske bygninger med mye karakter. Selve bygget der Henriksens nye hjem ligger, ble oppført i 1920.

Ifølge offentlige eiendomsdata strekker leiligheten seg over 98 kvadratmeter bruksareal. En gjennomgang av boligannonser fra nylig viser ingen spor etter salg av akkurat denne boligen på offentlige plattformer som Finn.no, noe som understreker at dette var en privat transaksjon.

Jon Martin Henriksen er et kjent ansikt for mange TV-seere. Han var en sentral del av VGTVs suksessrike program Spårtsklubben fra 2016 til 2024, der han delte programlederansvar med profiler som Mads Hansen, Ida Fladen og Erik Follestad. I tillegg til sin karriere som programleder, har Henriksen også eksperimentert med reality-sjangeren, inkludert deltakelse i Kompani Lauritzen. Hans evner foran kamera ble ytterligere bekreftet da han sammen med Marlene Stavrum vant TV 2s realityprogram Foræder høsten 2023.

Nordre Aker Budstikke har forsøkt å innhente kommentarer fra Henriksen angående boligkjøpet, men han har valgt å ikke uttale seg og sendte følgende korte melding: Har ingen kommentar til det.

I 2022 gjorde Henriksen og Rakeng et annet betydelig boligkjøp i Ullevål Hageby. Den gang investerte paret i en bolig i John Colletts allé for 10,8 millioner kroner, et beløp som var drøyt én million over prisantydning. Boligen ble i salgsprospektet beskrevet som et 'attraktivt oppussingsobjekt'.

Både selve boligen og uteområdene i John Colletts allé er vernet som en del av den helhetlige bevaringsverdien til Ullevål Hageby. Den gang uttalte Henriksen til Nordre Aker Budstikke at de hadde vært på utkikk i området lenge, da de fant det 'veldig koselig der og tror det er fint sted for barna våre å vokse opp'. Paret uttrykte stor glede over det nylige boligkjøpet den gang





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Netflix-suksessen Harry Hole hylles – Stjernepar i sentrumDen populære Netflix-serien «Jo Nesbøs Harry Hole» har tatt verden med storm og klatret til topps på strømmetjenestens globale rangeringer. Serien, som feirer suksessen med en rekke kjente norske og svenske skuespillere, setter spesielt fokus på skuespillerparet Joel Kinnaman og Kelly Gale, som spiller sentrale roller. Deres personlige forhold og fremtidsplaner om familie har også fanget oppmerksomheten.

Read more »

Luksusvilla på Nesøya søker milliardær – nå også til leie med prøvebo-ordningEuropris-arvingen har valgt å leie ut sin eksklusive villa på Nesøya etter at salget har gått tregt. Villa Medusa, inspirert av italiensk luksus og design, kan nå prøvesbobes gjennom en unik «try one, buy one»-ordning via A-One, der leiebeløpet trekkes fra kjøpesummen dersom leietaker ender opp med å kjøpe. Villaen, som tidligere var priset til 92 millioner kroner og nå ligger ute til 78 millioner, har fasiliteter som fem soverom, svømmebasseng og en historie med kjente gjester som Justin Bieber.

Read more »

Lakseeksportøren North Tandem går konkurs etter NRK-avsløringSelskapet skal ha solgt skadet laks til utlandet og ble anklaget for bruk av falske etiketter fra andre kjente lakseselskaper. Nå er de konkurs.

Read more »

Ødegaard ute med skade før Champions League-oppgjør – Lillehammer sliter økonomisk, Vålerenga henter australsk spillerMartin Ødegaard går glipp av Arsenals kvartfinale i Champions League på grunn av en kneskade. Samtidig melder Lillehammer om økonomiske utfordringer, men styret avviser umiddelbar konkursfare og jobber med å sikre videre drift. Vålerenga har hentet den australske spilleren Hana Lowry.

Read more »

Norse Atlantic henter over én milliard kroner i ny emisjon – store aktører garantererFlyselskapet Norse Atlantic varsler en ny kriseemisjon på over én milliard kroner, garantert av kjente aktører som Bjørn Tore Larsen, Arne Blystads Songa, John Fredriksens Geveran og greske Ioannis Alafouzos. Målet er å tette hull i kassebeholdningen som følge av høye drivstoffkostnader. De garanterende aktørene kan ende opp som storeiere i selskapet, og Norse-sjefen ser stor oppside i de nye investorene.

Read more »

Frodo Lommelun Vender Tilbake til Midgard: Elijah Wood Bekreftet i Ny Ringenes Herre-FilmElijah Wood gjentar sin ikoniske rolle som hobbiten Frodo Lommelun i den kommende filmen «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum». Filmen, som har premiere i 2027, gjenforener kjente fjes som Ian McKellen som Gandalv og Lee Pace som Thranduil, og introduserer nye talenter som Kate Winslet og Leo Woodall. Andy Serkis skal både regissere og gestalte den sentrale rollen som Gollum, mens Jamie Dornan tar over som Strider. Handlingen utspiller seg før den opprinnelige trilogien og fokuserer på Gollums skjebne.

Read more »