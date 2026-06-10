TV-profilen 'Charter-Svein' forteller om sin impulsive hesteinvestering

Mens sommerplanene til den folkekjære TV-profilen for det meste består av enkle gleder som sykling og bading, legger han ikke skjul på at lommeboka setter visse grenser. Men det er én hobby han alltid prioriterer: travsport. Nå avslører 'Charter-Svein' den elleville historien om hvordan han plutselig endte opp som hesteeier for femten år siden. Kjøpte hesten usett på Plumbo-konsert

Mens sommerplanene til den folkekjære TV-profilen for det meste består av enkle gleder som sykling og bading, legger han ikke skjul på at lommeboka setter visse grenser.

Men det er én hobby han alltid prioriterer: travsport. Nå avslører 'Charter-Svein' den elleville historien om hvordan han plutselig endte opp som hesteeier for femten år siden. Kjøpte hesten usett på Plumbo-konsert Da Nettavisen møtte Østvik på Viaplays høstlansering kunne han fortelle historien om hvordan han reiste tomhendt på Plumbo-konsert, men kom hjem med en travhest i bagasjen. Det som for mange ville vært en fuktig kveld på byen, ble for Svein Østvik en langsiktig og suksessrik investering.

'Charter-Svein' har god grunn til å smile for investeringen. Foto: Jesper Horsinek (Nettavisen) Impulskjøpet ga mersmak på travsporten. Gjennom de siste 15 årene har Østvik gått fra å være en tilfeldig kjøper til å bli en seriøs aktør i miljøet. Han har avlet på den, så han er faktisk oppdretter for to travhester.

Og den ene er veldig lovende. Ved siden av trav-hobbyen har han også rukket å gjøre seg opp noen klare meninger om sportssommeren. Selv om fotball-VM for herrer fortsatt er et lite stykke unna, er patriotismen og optimismen allerede på plass hos TV-profilen. Han er så skråsikker på norsk suksess at han er villig til å sette penger på det: 'Jeg skal vedde 1000 kroner på at Norge vinner VM. Hvis de vinner så får jeg forhåpentligvis råd til en ferie.





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