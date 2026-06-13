Two Former Start Players Recapture 'Start-Vippet' on Sparebank Norway Arena

Two former players of Start, Erik 'Myggen' Mykland and Bernt Hulsker, recreate the iconic 'Start-vippen' on the Sparebank Norway Arena, reminiscing about their past and the famous 'Start-vippen' of Svein 'Matta' Mathisen.

KRISTIANSAND (Dagbladet): To menn står på banen på Sparebank Norge Arena og leker med en fotball som om de skulle ha vært guttunger på løkka.

Erik 'Myggen' Myklands gråsprengte skjegg og Bernt Hulskers noe vikende manke vitner om at det er noen år siden de to spilte sammen for Start. På kunstgresset forsøker de å gjenskape 'Start-vippen': Det fryktede frisparktrekket klubblegenden Svein 'Matta' Mathisen, faren til TV 2-kommentator og tidligere proffspiller Jesper Mathisen, skal ha sett et engelsk lag bruke i en treningskamp på 1970-tallet, og hentet til Norge.

'START-VIPPEN': Det ble øvd litt før Hulsker og Mykland gjenskapte den ikoniske 'Start-vippen' på Sparebanken Norge Arena, på folkemunne Sør Arena. Myggen vipper ballen opp, Hulsker lader høyrefoten og dryler til. Selv uten 'Matta's karakteristiske - og særdeles effektive - bue suser ballen i nettet. - Tenkte du at den skulle gå under muren, eller, parerer Myggen retorisk og smiler lurt.

Midtbanespiller med 78 A-landskamper og to mål for Norge i perioden 1990-2000. Spilte for Bryne (1989), Start (1989-1996, 2008-2009), Utrecht (1995), Panathinaikos (1997-2000), 1860 München (2000-01) og FC København (2002-04). Fikk blant annet en is og en film laget i sin ære. I sommer finner Bernt Hulsker og Erik 'Myggen' Mykland, én av Norges mest ikoniske fotballspillere gjennom tidene, sammen igjen.

Begge skal være eksperter for Dagbladet når Norges herrelandslag i fotball skal delta i sitt første verdensmesterskap på 28 år. SAMMEN IGJEN: Mykland og Hulsker spilte sammen for Start i 2008 og 2009. Her gjenforenes de i garderoben, hvor de da satt i hvert sitt hjørne. I sommer gjenforenes de igjen i Dagbladet som avisas VM-eksperter.

Før Norge spiller sin første VM-kamp mot Irak neste uke, møter Dagbladet og Hulsker 'Myggen' i Kristiansand for blant annet å snakke om: Norges sjanser under verdensmesterskapet, og varmen som kommer til å møte Haaland, Ødegaard og gjengen. Deltakelsen i VM i 1994 og 1998, og hvordan han under et av disse mesterskapene blåste sigarettrøyk i ansiktet på Henning Berg på et hotellrom og fikk en stor taxfree-Toblerone i ryggen i retur.

Grisetaklingen mot Roberto Carlos som kunne ha frarøvet Norge et av sine største idrettsøyeblikk noensinne, og gjort 'Myggen' til dobbel syndebukk i 1998. Dagbladets bobilpatrulje og Hulsker har tatt ham med en halv kilometer fra Starts hjemmebane og til Bertesbukta, hvor intervjuet gjøres foran en panoramautsikt bestående av sørlandsidyll ... og en bobil med Dagbladets logo og karikerte motto: 'Akkurat nå!

' SØRLANDET: Dagbladets nye fotballekspert under VM er en av Norges største fotballprofiler gjennom tidene. Video: Bård Sørø Olsen/Dagbladet- Å, puster Mykland ut, nærmest som om han har dårlig samvittighet for ikke å kunne gi et tydelig svar. - Jeg vet ikke ... jeg har ikke lyst til å svare på det, engang, rett og slett fordi det blir så ... det blir sånn, legger 'Myggen' til og holder fingeren opp i lufta.

BERTESBUKTA: Dagbladet og Hulsker prøvde, men feilet, da vi utfordret 'Myggen' til å stupe fra timeteren i bakgrunnen. - Jeg gjorde det i fjor, faktisk, sier Mykland. Til 54-åringens forsvar: Det ble bare målt 14,6 grader i Bertesbukta denne dagen, og det var surt i lufta





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