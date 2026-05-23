Tysk kjemiindustri frykter ukontrollert nedbygging

Tysk kjemiindustri presses av høye energikostnader, svak etterspørsel og hard konkurranse fra Asia. Nå advarer bransjestopper om at nedturen kan gå over i en ukontrollert nedbygging. Spesielt utsatt er de såkalte steam cracker-anleggene, som lager grunnleggende kjemiske byggesteiner til blant annet plast, emballasje, tekstiler, isolasjon og bildeler. Evonik-sjef Christian Kullmann tror Europa kan miste rundt halvparten av sine steam cracker-anlegg de neste ti årene, et fall han omtaler som dramatisk. BASF, Europas største kjemiselskap, er blant selskapene som kutter kraftig. Investeringene i Europa faller, og mellom 2022 og 2025 er 9 prosent av Europas eksisterende kjemikapasitet satt opp for nedstenging, ifølge Roland Berger.

Tysk kjemiindustri presses av høye energikostnader, svak etterspørsel og hard konkurranse fra Asia. Nå advarer bransjestopper om at nedturen kan gå over i en ukontrollert nedbygging .

Spesielt utsatt er de såkalte steam cracker-anleggene, som lager grunnleggende kjemiske byggesteiner til blant annet plast, emballasje, tekstiler, isolasjon og bildeler. Evonik-sjef Christian Kullmann tror Europa kan miste rundt halvparten av sine steam cracker-anlegg de neste ti årene, et fall han omtaler som dramatisk. BASF, Europas største kjemiselskap, er blant selskapene som kutter kraftig. Siden utgangen av 2023 har konsernet redusert bemanningen globalt med rundt 4.800 ansatte.

Samtidig flytter BASF tyngdepunktet østover. Investeringene i Europa faller, og mellom 2022 og 2025 er 9 prosent av Europas eksisterende kjemikapasitet satt opp for nedstenging, ifølge Roland Berger. Eva Baumann, toppsjef i CHT Group, mener europeiske selskaper ikke må svare med å kutte i utvikling og bærekraft. Min vurdering er at vi vil miste omtrent halvparten av dem de neste ti årene.

Det vil være et dramatisk tilbakeslag, og det er allerede i ferd med å bli synlig





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