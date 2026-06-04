Tysk spiss kan risikere to års utestengelse for brudd på antidopingmeldeplikten

Laura Freigang står overfor mulig suspensjon på opptil to år etter at hun skal ha unnlatt å møte opp på planlagte antidopingtester. Saken belyser strenge meldepliktskrav og gir innsikt i hvordan både tyske og norske landslag håndterer dopingkontroller.

Laura Freigang , den 28 år gamle spissen i det tyske kvinnefotballandslaget, står overfor en mulig utestengelse på opp til to år etter at flere tyske medier har rapportert om brudd på meldeplikten i forbindelse med antidopingkontroller.

Freigang har i løpet av de siste tolv månedene tre ganger unnlatt å møte opp på det tidspunktet hun hadde oppgitt for uanmeldte tester utenfor konkurranse. Antidopingbyrået NADA (Nationale Anti Doping Agentur Deutschland) hevder at hun har vært fraværende på alle tre anledninger, til tross for at hun skulle være tilgjengelig i en fastsatt time hver dag.

Det tyske fotballforbundet og klubben Eintracht Frankfurt har ikke kommet med noen offisielle kommentarer, men saken får oppmerksomhet i de store tyske avisene på grunn av spillerens betydelige merittliste, som inkluderer en sølvmedalje fra EM i 2022 og bronse fra OL i 2021. På den pågående landslagssamlingen er Freigang ikke tatt inn i troppen, men står på reservelisten, og det er uklart om dette sammenhenger med de påståtte overtredelsene.

Dopingreglene for profesjonelle idrettsutøvere krever at de daglig melder sin tilgjengelighet for tester i en periode på én time, vanligvis mellom fem og trettifem. Dersom planene endres og utøveren befinner seg et annet sted, skal dette umiddelbart rapporteres til de nasjonale antidopingmyndighetene. Manglende overholdelse kan føre til suspendering av konkurrasjonsretten, og internasjonale eksempler viser at straffene kan variere fra flere måneder til flere år.

Blant de siste sakene som har fått offentlig oppmerksomhet, er den bahrainske løperen som har sonet to års utestengelse for samme regelbrudd, samt den svenske tennisspilleren Mikael Ymer som også ble utestengt i to år etter å ha unnlatt å følge meldeplikten. I Norge har også nasjonale landslagsspillere blitt minnet om viktigheten av å følge antidopingreglene.

Keeperen i det norske women's national team, Cecilie Fiskerstrand, forklarer at selv om hun personlig aldri har erfart en uanmeldt testing, er det et bredt spekter av regler som krever høy bevissthet fra utøverne. Midtstopper Julie Blakstad fra Tottenham bemerker at klubber ofte får besøk av antidopingrepresentanter som kan foreta testing på trening uten forvarsel, og at spillerne får jevnlig opplæring i rutinene.

Hun understreker at samarbeidet med kompetente fagfolk er avgjørende for å sikre at regelverket blir overholdt, og at både spillerne og støtteapparatet har en felles forpliktelse til å holde idretten ren





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Laura Freigang Antidoping Meldeplikt Utestengelse Kvinnelig Fotball

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