Tyskland, Frankrike og Storbritannia diskuterer fredssamtaler med Russland og Ukraina

Tyskland, Frankrike og Storbritannia diskuterer mulighetene for å avholde samtaler med både Russland og Ukraina for å avslutte krigen i Ukraina.

Forhandlinger om fred i Ukraina har vært fastlåst lenge, idet utmattelseskrigen er godt inne i sitt fjerde år. Gjentatte forsøk fra USA har ikke lyktes, ettersom hverken Russland eller Ukraina er villige til å lette på kravene sine.

Det vil tre av Ukrainas nærmeste allierte - Tyskland, Frankrike og Storbritannia - gjøre noe med. De tre landene har diskutert mulighetene for å avholde samtaler med både Ukraina og Russland, med det endelige målet å avslutte krigen. Det melder ukrainske tjenestepersoner skal være orientert med forslaget, ifølge personer med kjennskap til saken. Landene håper at den krevende økonomiske situasjonen i Russland gjør at man kan tvinge President Putin til forhandlingsbordet.

Ved å gjennomføre samtaler snarest, håper man å unngå en ny vinter der russiske angrep mot sivile slår ut infrastruktur og svekker ukrainsk moral. Ethvert forslag til samtaler avhenger av president Zelenskyj, og landene vil ikke presse på for en strategi han ikke godkjenner. Han har ved flere anledninger tatt til orde for at europeiske land bør ta en tydeligere rolle i potensielle fredssamtaler. Zelenskyj har samtidig advart om et stadig behov for Patriot-missiler og andre våpen.

Flere europeiske tjenestepersoner skal ha ment at Europa bør fokusere på økende våpenleveranser til Ukraina, all den tid Putin fremdeles fremstår lite interessert i samtaler tross den økonomiske uroen og tapene på slagmarken. Forslaget skjer samtidig som Ukraina opprettholder momentum og fortsetter presset mot et stadig svekket Russland, som strever med samtidig som Zelenskyjs tropper fortsetter fremdriften på slagmarkene øst i landet, har ukrainske droneangrep mot russiske oljeterminaler, raffinerier og tankskip gjort store innhugg i russisk økonomi og Putins krigskasse





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