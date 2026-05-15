Tysklands forbundskansler kritiserer USA: "Jeg ville ikke anbefale mine barn å dra til USA i dag"

Forbundskansler Friedrich Merz kritiserer USA flere ganger, og fredag sa han at han ikke ville anbefale sine egne tre barn å studere eller jobbe i USA nå. Han pekte på et raskt skiftende samfunnsklima og dårlige muligheter, selv for de med høy utdanning.

Forholdet mellom Tyskland og USA har blitt stadig mer anstrengt, og fredag kom Tyskland s forbundskansler Friedrich Merz med et nytt stikk til USA . Det melder CNN, som siterer Reuters.

Foran et ungt publikum på et katolsk stevne i Würzburg sa Merz at han ikke ville anbefale sine egne tre barn å studere eller jobbe i USA nå. Han pekte på et raskt skiftende samfunnsklima og dårlige muligheter, selv for de med høy utdanning.

"Jeg ville ikke anbefalt at mine barn drar til USA i dag, ta utdanning der og jobbe der," sa Merz ifølge CNN. "I dag har de best utdannede i Amerika store problemer med å finne seg jobb," fortsatte han. Merz tiltrådte i 2025 som en selverklært transatlantiker, men har siden kritisert USA flere ganger. Forrige måned sa han at USA ble ydmyket i Iran-krigen, noe som gjorde president Donald Trump rasende.

Kort tid etter kunngjorde Washington delvis tilbaketrekking av amerikanske tropper fra Tyskland og økte tollsatser på EU-biler. Trump svarte med å si at Merz heller burde fikse sitt eget "ødelagte land".

"Jeg er en stor beundrer av Amerika," sa Merz til latter og applaus. "Beundringen min vokser ikke akkurat for tiden.





