Tysklands kjente hval «Timmy» sluppet fri – nå frykter nasjonen det verste

Knølhvalen «Timmy» er sluppet fri i havet etter en omfattende redningsaksjon, men manglende sporingsdata skaper bekymring i Tyskland. Frykten for at hvalen skal strande igjen eller bli avlivet i andre land er stor.

Tyskland s mest kjente hval, « Timmy », har endelig blitt sluppet ut i havet. Men nå frykter hele nasjonen at han er… ute av kontakt. Mens taubåten «Fortuna B» fullførte frigjøringen og jubelen runger fra München i sør til Hamburg i nord, er det én detalj som skaper dyp uro i tyskernes «livestudio» for hvaldramaet – som har gjort redningsaksjonen til et fullverdig fjernsynsepos i sanntid.

Knølhvalen ble sluppet fri klokka ni lørdag morgen «etter fire dager på vei mot friheten». Dronekameraene fanget øyeblikket: Et lite pust, et kort glimt, en vannsprut – og så var han borte. Stillheten som fulgte, gjør nå folk urolige. For de som kanskje har levd under en stein, har tyske medier vært fylt med nyhetssaker om knølhvalen «Timmy», som strandet på den tyske Østersjøkysten i starten av april.

Tyske medier opprettet et såkalt «Timmy Tracker»-livestudio, hvor redningsaksjonen for å frakte «Timmy» til havs ble fulgt minutt for minutt. Fredag kveld festet eksperter en sporingsenhet på knølhvalen i håp om å kunne følge bevegelsene hans i vannet. Lørdag formiddag kom den desperate meldingen: «Sporingen virker ikke! ».

– Vi venter nå på at sporingsenheten skal aktiveres. Men for at det skal skje, må den være helt neddykket i ti sekunder av gangen, sier Karin Walter Mommert, initiativtaker til redningsaksjonen, til Bild. Problemet er at hvaler er pattedyr og må opp til overflaten for å puste, noe som stadig avbryter senderens nødvendige, kontinuerlige kontakt med vannet. Et hav av følelser har skyllet over Tyskland.

«Lykke til. Ha det gøy. Ikke dø,» kommenterte «hvalhviskeren» Robert Marc Lehmann i en story. Kort tid etter trakk han seg og kom med alvorlige anklager i en video, hvor han omtalte tiltakene som «ukoordinerte» og rettet skarp kritikk mot flere av de involverte.

Veterinær Anne Herrschaft uttalte til Bild at hun følte for å gråte da «Timmy» var fri. Miljøministeren i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, sier operasjonen er utført «etter beste viten og samvittighet», og at «et stykke historie er skrevet». Hans lovnad om å reise et minnesmerke over hvalen har møtt kritikk. Dyrevernorganisasjonen PETA går ut og sier at «Timmy» er et offer for fiskeindustrien, og krever fjerning av garnfeller og etablering av marine verneområder.

Whale and Dolphin Conservation advarer om at en redning bare kan anses som vellykket når hvalen er tilbake i Nord-Atlanteren og overlever der på lang sikt. Frykten for at «Timmy» skulle krysse grensen til Danmark, hvor strandingsveilederen råder til rask avliving, har også spredt seg.

«Timmy» ble sluppet fri rundt 70 kilometer nord for Skagen, hvor han svømte en stund i rolig sjø før han forsvant under vannflaten. Samtidig raser miljøminister Backhaus mot redningsaksjonen, fordi viktige data fra senderen fortsatt mangler





