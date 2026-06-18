UAE bygger uavhengighet av Hormuzstredet mens verden håper på fredsavtale

De forente arabiske emirater investerer kraftig i ny infrastruktur for å unngå avhengighet av Hormuzstredet etter at stredet ble stengt på grunn av geometrisk spenning. Planene inkluderer utvidelse av østlige havn og nye rørledninger for å sikre olje- og gasseksport.

Mens verden venter på at fredsavtalen mellom USA og Iran skal få Hormuzstredet til å åpne igjen, har De forente arabiske emirater ( UAE ) satt i verk ambisiøse planer for å bli helt uavhengige av verdens viktigste oljeflaskehals.

Utenrikshandelsminister Thani Al Zeyoudi bekreftet i et intervju at landet beveger seg mot null avhengighet av stredet, uavhengig av om det blir åpnet eller ikke. Planen inkluderer en betydelig utvidelse av de østlige havnene Dibba, Fujairah og Khor Fakkan, som ligger ved Omanbukta utenfor Hormuzstredet, samt bygging av minst én ny havn. Dette skal følges opp med store investeringer i nye rørledninger, jernbane- og veinettverk for å forbedre forbindelsene til olje- og gassfelt i landet.

I tillegg blir det gjennomført fartstykke for en ny rørledning som vil doble mengden råolje som kan eksporteres via Fujairah, og det vurderes også bygging av en tredje petroleumsrørledning. Landet undersøker flere alternativer for å sikre eksporten av petrokjemiske produkter, LNG og andre energiprodukter. Stengningen av Hormuzstredet etter angrepene på Iran i februar har fått enorme mengder olje og gass til å sitte fast i Persiabukten, noe som har sendt energiprisene overalt opp.

Også andre varer som gjødsel, helium og aluminium ble rammet. Selv om UAE allerede bruker en eksisterende rørledning for å eksportere olje utenom stredet, har den lavere kapasitet enn skipsfart. Faktisk har noen oljetankere likevel klart å seile gjennom stredet de siste ukene, noe som viser at saken er kompleks.

Planene i UAE handler derfor ikke bare om å unngå en midlertidig stengning, men om en langsiktig strategisk omlegging av landets energiinfrastruktur for å styrke nasjonal sikkerhet og økonomisk stabilitet i en region preget av geopolitisk spenning





Finansavisen / 🏆 26. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UAE Hormuzstredet Olje Energi Infrastruktur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frykter Haaland-kaosMå legge om planene før VM-åpningen:

Read more »

Høye strømpriser i Sverige på grunn av reaktortrøbbel og lav fyllingsgradTekniske problemer og reparasjoner hos svenske kjernekraftverk har redusert kraftproduksjonen betydelig, noe som driver opp strømprisene i Sverige. Prisenes kan også påvirke Norge på grunn av tett koblet kraftsystem. Selv om norske husholdningskunder med norgespris er skjermet, vil næringslivet og offentlig sektor kunne rammes av økte priser. Faktorer som Ukraina-krigen og situasjonen i Hormuzstredet forverrer situasjonen.

Read more »

Benjamin Netanyahu taper politisk på USAs Iran-avtaleStatsminister Benjamin Netanyahu står i politisk motvind på hjemmebane etter Iran-avtalen, blant annet fordi han skal ha oversett betydningen av at Iran stengte Hormuzstredet.

Read more »

Ny avtale mellom USA og Iran: Skipstrafikk i Hormuzstredet og oljeekport i fokusEn høytstående amerikansk tjenesteperson har offentliggjort teksten i den nye avtalen mellom USA og Iran. Avtalen innebærer at Iran umiddelbart kan eksportere olje fritt, og at USA på sikt vil fjerne sanksjoner og frigi fryste midler. USAs president Donald Trump benektet mediene som meldte om et fond på 300 milliarder dollar. Avtalen forventes signert fredag og skal føre til forhandlinger om en endelig fredsavtale innen 60 dager.

Read more »