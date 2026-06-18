UAE planlegger full uavhengighet fra Hormuzstredet med enorme infrastrukturinvesteringer

De Forente arabiske emirater har lansert en ambisiøs plan for å helt eliminerere avhengigheten til Hormuzstredet for oljeeksport gjennom utbygging av østlige havn, nye rørledninger og transportnettverk. Reaksjonene på Iran-angrepene og FN's fordømmelse understreker den regionale spentningen.

De forente arabiske emirater har en klar plan for å bli helt uavhengig av Hormuzstredet . I et intervju med Bloomberg, gjengitt av Finansavisen, uttaler utenrikshandelsminister Thani Al Zeyoudi: Vi beveger oss mot null avhengighet av Hormuz, uavhengig av om stredet er åpent eller ikke.

Al Zeyoudi legger til at selv om håpet er at stredet åpnes igjen raskt, vil ikke Emiratene stoppe sine nye planer. Den betydelige utvidelsen av de østlige havnene Dibba, Fujairah og Khor Fakkan inkluderer store investeringer i nye rørledninger samt jernbane- og veinettverk. I midten av mai kunngjorde Emiratene byggingen av en ny rørledning som skal doble mengden råolje som kan eksporteres via Fujairah, og landet vurderer også å bygge en tredje petroleumsrørledning.

Disse tiltakene kommer etter at Emiratene ble utsatt for gjentatte angrep fra Iran under den økende spenningen mellom Iran og USA, hvor også et atomkraftverk ble truffet, noe som ble sterkt fordømt av FN. I lys av disse sikkerhetsutfordringene investerer UAE nå kraftig i infrastruktur for å sikre sin oljeeksport utenom den strategisk sårbare Hormuzstredet





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