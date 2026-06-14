Uavgjort i VM‑kampen Brasil‑Marokko - 1‑1 etter dramatisk første omgang

Brasil og Marokko delte poengene i en jevn kamp som endte 1‑1. Marokkos raske start og Brasils dominerende andre omgang ga spenning, men ingen av lagene klarte å sikre seieren innen fulltid.

Etter 100 minutter med intens fotball endte den siste gruppespillkampen i VM mellom Brasil og Marokko i stillingen 1‑1, samme resultat som Marokko oppnådde i sin tidligere kamp mot Norge.

Marokko startet kampen med en eksplosiv tempo, presset Brasils forsvar og skapte flere farlige muligheter i de første ti minuttene. Etter hvert fikk Brasil bedre kontroll over spillet og dominerte store deler av andre omgang, men manglet den avgjørende gjennomslagskraften som kunne vende kampens balanse. Til tross for flere gode angrep fra de brasilianske stjernene, ble resultatet stående, og dommeren avsluttet kampen med en uavgjort etter ti minutter med påslag.

TV‑kommentatorene på TV 2 fremhevet den overraskende utviklingen i kampens første omgang. Simen Stamsø Møller beskrev resultatet som "fair", men uttrykte også en tydelig skuffelse over Brasils prestasjon: "De kom ut med stor selvtillit, men klarte ikke å bruke den til å skape mål. De viste ingen respekt for Marokko i de kritiske momentene.

" Erik Thorstvedt støttet dette synet med å påpeke de lekne finter og raske omsetninger som det marokkanske laget demonstrerte. Brasilianske medier delte den samme frustrasjonen; fotballanalytikere som Fernando Kallas og fire andre eksperter i avisa ga Brasil kun tre av fem mulige poeng i sine vurderinger, og minnet om at ingen nasjon har vunnet VM etter å ha åpnet med en uavgjort siden 1982. Kampen ble også en arena for flere kulturelle overraskelser.

Før første omgang gikk den skadde Neymar inn på banen for å vise støtte til laget, og blant tilskuerne stilte rapperen Travis Scott i Brasil‑drakt, mens NFL‑legende Tom Brady og andre internasjonale kjendiser som Backstreet Boys og Lindsay Lohan ble rapportert å ha besøkt stadion. På tribunen kunne man også se den populære streameren iShowSpeed, som tidligere har skapt kaos i Oslo under sommeren 2024.

På banen viste Marokkos unge spiss Ismael Saibari sin teknikk med et presist innlegg som ga Brahim Diaz en elegant scoring. Senere fikk Brasil en ny impuls da Vinícius Júnior, etter å ha fått en ball fra midtbanen, satte den inn fra en skarp vinkel, men innsatsen var ikke nok til å tippe skalaen. Trener Carlo Ancelotti foretok flere innbytter i pausen, inkludert Fabinho, Danilo, Luiz Henrique og Matheus Henrique, men selv dette påvirket ikke sluttresultatet.

Etter kampen understreket Ancelotti at laget må analysere sine feil og at de fortsatt har tid til å hente inn Neymar fra skade før resten av gruppespillet er avsluttet





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