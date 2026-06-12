Ubehandlet brannvann fra ammoniakkutslipp truer livet i fjordene

Ammoniakk blir sett på som et fremtidig drivstoff for nullutslippsskip, men brannvann som brukes ved uhell kan føre til store pH-endringer i fjordene. Forskere og ingeniører foreslår tre tiltak for å hindre miljøskade.

Ubehandlet brannvann ved ammoniakkutslipp kan skade livet i fjordene. Integrert miljødesign kan hindre det. Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

I jakten på globale utslippskutt risikerer vi å overse en lokal miljørisiko i norske fjorder. Når ammoniakk lekker fra et produksjonsanlegg eller under bunkring, brukes vanngardiner for å slå ned giftskyen og hindre spredning i luft. Dette er en anerkjent og effektiv barriere for å beskytte mennesker og miljø. Problemet er at ammoniakken ikke forsvinner - den flyttes fra luft til vann.

Brannvannet renner gjennom anleggenes dreneringssystemer og ut i havnebassenget - ubehandlet. Der gjør den vannet basisk og kan gi store pH-endringer. Ammoniakk i vann er dessuten klassifisert som akutt giftig for akvatisk liv, med langvarige effekter, ifølge det globale systemet for klassifisering av kjemikalier (GHS). Likevel håndteres brannvann fra ammoniakkanlegg i dag uten tydelige krav til hvordan utslipp til sjø skal begrenses.

For å få til bedre design trengs bedre simuleringsmodeller, eksperimentell validering og ingeniørmetodikk som gjør miljøsikkerhet til en del av standard designpraksis. Derfor må nye miljøkrav og metoder for risikohåndtering på plass før ammoniakkanlegg og bunkring bygges ut i stor skala langs kysten. Yara har forhåndsbestilt 15 flytende bunkringsterminaler fra Azane Fuel Solutions for å bygge et ammoniakknettverk i Skandinavia, og Enova støtter utviklingen av nullutslippsfartøy langs norskekysten.

Yara har et 24MW anlegg for hydrogen (ved elektrolyse) og ammoniakkproduksjon som ble åpnet i 2024. Markedet er gjødsel/matproduksjon og lavkarbon drivstoff til blant annet shipping, kraftgenerering og industri. Fornybar ammoniakkproduksjon med karbonfangst og -lagring (CCS) hvor fanget CO2 brukes, er også under utvikling. Flere prosjekter planlegges eller er under bygging: Narvik Green Ammonia (planlagt men kansellert for datasenter), Berlevåg (konseptfase), Skipavika (under bygging, oppstart 2026), og Barents Blue (blå ammoniakk, FID planlagt 2026).

Denne utviklingen viser at ammoniakk blir en viktig del av fremtidens energisystem, men den medfører også risiko for lokale miljøskader. Vi har analysert et realistisk scenario: Et tankbrudd ved et ammoniakkanlegg i Nord-Norge, der brannvesenet bruker vann for å hindre spredning av ammoniakkdamp. Brannvannet ledes deretter ut mot sjø gjennom et tegnet dreneringssystem. Resultatene er alarmerende.

Ved utslippspunktet kan pH-verdien nå opp mot 12, særlig i den første fasen etter utslippet når konsentrasjonen av fri ammoniakk (NH3) er høyest. Til sammenligning krever internasjonale standarder fra IFC/Verdensbanken og EUs industriregler at pH i industrielt utslippsvann normalt skal ligge mellom 6 og 9. Sjøvann ligger vanligvis rundt pH 8. Et hopp fra pH 8 til pH 12 betyr en svært kraftig økning i alkalinitet.

For fisk, skjell, plankton og andre marine organismer i et havnebasseng kan et slikt pH-sjokk være kritisk. Løsningen er ikke å bremse grønn skipsfart, men å innlemme miljøsikkerhet i designprosessen og bygge miljøsikkerhet inn i anleggene fra start. Studien vår peker ikke bare på problemet, men også på løsningen. Ammoniakk i brannvann kan håndteres gjennom en kombinasjon av bedre dimensjonering, rensing og tydeligere designkrav.

Vi peker på tre grep: For det første må dreneringssystemer ved ammoniakkanlegg dimensjoneres for uhellssituasjoner, ikke bare for normal drift. Det krever tilstrekkelig oppsamling og styrt avløp, slik at ammoniakkonsentrasjonen i avrenningen kan kontrolleres over tid. Våre resultater viser at når sjøvannet har nådd sitt naturlige pH-nivå, vil videre tilførsel av brannvann ha begrenset effekt på pH og ammoniakkinnhold. Dette gir et konkret optimaliseringspunkt for designere.

For det andre kan et rensetrinn i dreneringssystemet nøytralisere pH og fjerne fri ammoniakk før vannet når sjøen. Teknologien finnes allerede i industriell vannbehandling. Utfordringen er å tilpasse den til uhellsscenarier med store vannmengder, sjokklaster og raskt skiftende konsentrasjoner. For det tredje må miljøsikkerhet for sjøen inn som et krav i design, beredskap og myndighetsoppfølging fra første dag.

I dag er sikkerhetssystemene først og fremst innrettet mot å beskytte mennesker mot giftig gass. Det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Med riktig design kan vi både fremme grønn skipsfart og beskytte de sårbare fjordene våre





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Ammoniakk Brannvann Miljørisiko Fjord Skipsfart

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