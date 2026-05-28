Uenighet om langtidsplan for forsvaret: Forhandlinger i kulissene

De ni partiene på Stortinget kunne ikke bli enige om en oppdatert langtidsplan for forsvarssektoren under fredagens forhandlinger. Forhandlingsleder Peter Frølich advarer mot mulig krasjlanding tirsdag dersom enighet ikke oppnås. Saken handler om Norges fremtidige forsvarspolitikk og finansiering.

Partiene på Stortinget kunne ikke bli enige om en ny langtidsplan for forsvarssektoren under forhandlingene fredag, ifølge forhandlingsleder Peter Frølich (H). Etter et uttømmende møte hvor de ni partiene var til stede, ble det ikke nådd enighet.

Frølich sier at det både er forskjeller i kravene og i viljen til å øke finansieringen. Et nytt møte er planlagt tirsdag, men hvis partiene fortsatt er uenige da, må man forberede seg på en mulig krasj. Regjeringen la frem sitt forslag til en oppdatert langtidsplan like før påsken, som bygger på den plansammenbruddet partiene ble enige om i 2024.

Disse forhandlingene er kritisk viktige for Norges fremtidige forsvarskapasitet og evne til å møte nye trygghetsutfordringer i Europa og ved våre egne grenser.økonomisk støtte og politisk vilje er sentrale temaer som krever enighet for å sikre en stabil og moderne forsvarssektor





