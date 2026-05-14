Uenigheter og over 6000 ansatte ble slipper unna streik

Bryggerimiljøets to hovedpartnere, NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNNH), kom i kortene med enighet i meklingen etter nesten to timer på overtid. Dermed slipper over 6000 ansatte, 887 av dem ved Coca-Cola-fabrikker, Ringes, Grans, Mack og Hansa, unna å måtte gå i streik.

Det er enighet i bryggerimeklingen, nesten to timer på overtid. – Det har vært flere vanskelige spørsmål i meklingen, men vi er tilfredse med å ha fått en løsning og unngått streik, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Oppgjøret gir reallønnsvekst med en økonomisk ramme som er i tråd med frontfaget, skriver Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund i en pressemelding. Et sentralt tema i meklingen var uenighetene om forskuttering av sykepenger. Nå er det klart at det er enighet om dette. Partene er enige om at alle bedriftene som er omfattet av bryggeri- og mineralvannoverenskomsten, enten skal nedfelle eksisterende forskutteringsordninger uendret i en særavtale eller inngå en særavtale om forskuttering innen 1. april 2027





