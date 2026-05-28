Uføre kan jobbe seg opp til suksess: Lamøs inspirerende historie

Lamøs historie viser hvordan en tidligere ufør person kan jobbe seg opp til en suksess. Nav-sjef Eve V. Bergli understreker at flere arbeidsgivere inkluderer uføre i arbeidslivet, men at ikke alle uføre kan jobbe. Hun oppfordrer uføre til å undersøke sin arbeidsevne og ta kontakt med NAV for å prøve seg i jobb. Den store utfordringen er at antallet uføre stiger, men det er også litt lys i enden. Antallet uføre i befolkningen har flatet ut de siste årene, og spesielt økningen blant unge uføre har flatet ut.

Lamøs historie er en inspirerende bevisstgjøring om hvordan en ufør person kan jobbe seg opp til en suksess. Hun fortalte VG at hun tidligere led et harmonisk liv, men ble alvorlig syk og helt ufør.

I dag jobber hun 100 prosent og er et godt eksempel på at uføretrygden kan gi personer muligheten til å jobbe igjen. Nav-sjef Eve V. Bergli understreker at ikke alle uføre kan jobbe, men at det er en positiv trend at flere arbeidsgivere inkluderer uføre i arbeidslivet. Gradert uføretrygd er en ordning hvor man ikke blir helt ufør, men får en uføregrad ut fra en vurdering av arbeidsevnen.

Bergli oppfordrer alle uføre som blir inspirert av Lamø og andre, å undersøke sin arbeidsevne og ta kontakt med NAV for å prøve seg i jobb. Hun ber også arbeidsgivere å gjøre en konkret vurdering av om de kan bidra til å inkludere flere uføre i arbeidslivet. Den store utfordringen er at antallet uføre stiger, men det er også litt lys i enden.

Antallet uføre i befolkningen har flatet ut de siste årene, og spesielt økningen blant unge uføre har flatet ut. Regjeringen anslår at utgiftene til uføretrygd vil stige til 140,6 milliarder kroner i 2026. Finansdepartementet verdsetter samfunnsgevinsten av arbeidskraft lik brutto reallønn, og en 25-åring som ikke blir ufør gjennom livet til 65 års alder, gir en samfunnsgevinst på 8,5 millioner kroner i 2026-kroner.

En person kan få mellom 318.023 kroner og 540.734 kroner i året i uføretrygd, avhengig av tidligere inntekt





