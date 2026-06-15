UFC Freedom 250: Trumps storslåtte bursdagsfeiring

UFC arrangerer et storslått stevne på sørplenen ved Det hvite hus i Washington D.C. som markerte USAs 250-årsjubileum og president Donald Trumps 80-årsdag. Kampene ble fulgt av over 80 000 tilskuere på storskjerm utenfor arenaen.

I natt norsk tid var Det hvite hus forvandlet til en MMA -arena der Ultimate Fighting Championship ( UFC ) arrangerte det mye omtalte stevnet ' Freedom 250 ' på sørplenen i Washington D.C.

Rundt 4000 spesielt inviterte gjester var på plass til det spektakulære arrangementet, som markerte både USAs 250-årsjubileum og president Donald Trumps 80-årsdag.

'USA, USA, USA', ropte fansen mens Trump sto på scenen sammen med UFC-president Dana White, før den amerikanske nasjonalsangen ble framført av artisten Zac Brown. - Jeg har sett mye rart, men dette føles surrealistisk. Det føles ikke ekte. Det er galskap, sa UFC-kommentator Joe Rogan.

I GANG: Arenaen ses fra Washington-monumentet på sørplenen ved Det hvite hus. Foto: Kent Nishimura / Pool Photo via AP / NTB STORSLÅTT: US Air Force Thunderbirds og US Navy Blue Angels gjennomførte en felles flyoppvisning under nasjonalsangen under UFC Freedom 250. Foto: Win McNamee / Pool via AP / NTB MMA-journalist Ariel Helwani lot seg begeistre. På X skrev han at både kampene og stemningen har gjort stort inntrykk.

- Disse walkoutene er helt utrolige. Hver eneste finalist til 'walkout of the year' kommer til å komme fra dette kortet,- Jeg skal være helt ærlig med dere: Jeg har aldri opplevd noe lignende. Følelsen av lettelse og glede jeg kjenner på akkurat nå er ulik alt jeg har kjent før. Hvis du er ute etter negativ dekning av dette arrangementet, får du lete et annet sted.

Jeg har bare glede i hjertet akkurat nå, Donald Trump gjør klart for UFC Freedom 250 ved Det hvite hus, og sammenligner arenaen med Eiffeltårnet. Reporter: Sander Aadalen. Video: Reuters / AP / NTB Demokraten Mallory McMorrow rettet på sin side kritikk mot arrangementet. Hun mente Trump arrangerte en storslått bursdagsfeiring samtidig som mange amerikanere sliter økonomisk.

- Stadig flere innbyggere i Michigan sliter på grunn av denne presidentens beslutninger, og så holder han en bursdagsfest for seg selv. Det gir en 'la dem spise kake'-følelse, sa McMorrow. Utenfor den intime arenaen skal så mange som 80 000 mennesker ha samlet seg for å se kampene gratis på storskjerm som en del av arrangementet.

FULLT: Under TV-sendingen ble det opplyst at så mange som 80 000 tilskuere fulgte MMA-arrangementet 'UFC Freedom 250' på storskjerm på The Ellipse, sør for Det hvite hus i Washington D.C. Foto: Alex Wroblewski / AFP / NTB I den første kampen vant brasilianske Diego Lopes over amerikanske Steve Garcia på teknisk knockout i den andre runden. Så seiret amerikanske Bo Nickal overlegent etter flere slag og albuer mot landsmannen Kyle Daukaus. - Jeg må takke Trump.

Det kreves noe spesielt for å få til dette her. Han har baller, sa Nickal etter seieren som kom i den første runden. I nummer tre imponerte Maurício Ruffy fra Brasil stort da han dominerte mot amerikanske Michael Chandler. Dommeren stoppet kampen i den første runden etter at Chandler hadde blitt påført flere brutale slag og spark.

FØR KAMPEN: Mauricio Ruffy varmer opp i 'Green Room' i Det hvite hus før lettvektskampen mot Michael Chandler. Foto: Jacquelyn Martin / Pool via Reuters / NTB I kamp nummer fire seiret tungvekteren Josh Hokit (USA) over Derrick Lewis (USA) på teknisk knockout i den andre runden. GJORDE JOBBEN: Josh Hokit.

Foto: AP Photo / Alex Brandon / NTB I nattas tredje siste oppgjør vant amerikanske Sean O'Malley etter et strakt venstreslag etterfulgt av et strakt høyreslag mot kanadiske Aiemann Zahabi i den andre runden. - Det er vanskelig å beskrive med ord. Jeg sa at jeg skulle slå ham ut. Det var planen, sa en fornøyd O'Malley.

Så var det duket for kveldens kanskje mest prestisjetunge oppgjør. Franske Ciryl Gane og brasilianske Alex Pereira møttes i kampen om 'Pereira, som tidligere har vært mester i både mellomvekt og lett tungvekt, hadde muligheten til å bli den første UFC-utøveren noensinne til å vinne mesterskapsbelter i tre forskjellige vektklasser. OVER OG UT: Ciryl Gane (t.h. ) beseiret en blodig Alex Pereira.

Foto: AP Photo / Alex Brandon / NTB Etter å ha fått inn en serie tunge treffere i andre runde sikret Gane seieren og interim-tittelen i tungvekt. Seinere i år ligger det dermed an til et tittelmøte med den regjerende tungvektsmesteren Tom Aspinall fra England. - Jeg tok en sjanse. Hadde jeg ikke tatt sjanser hadde jeg ikke vært her i dag.

Jeg vet ikke om jeg vil fortsette i tungvekt. Jeg skal sette meg ned med teamet mitt og diskutere framtida. Hovedkampen er titteloppgjøret i lettvekt mellom spanske Ilia Topuria og amerikanske Justin Gaethje. Den starter straks.

STORKAMP: Det er knyttet stor spenning til tittelkampen i lettvekt mellom spanske Ilia Topuria (t.v. ) og amerikanske Justin Gaethje. Førstnevnte er tittelholder i divisjonen. I midten står UFC-president Dana White.

Foto: AP Photo / Julia Demaree Nikhinson / NTBFor første gang arrangeres et UFC-stevne på sørplenen ved Det hvite hus i Washington D.C. og det er knyttet stor spenning til denne kampen. Kampen mellom spanske Ilia Topuria og amerikanske Justin Gaethje starter straks





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