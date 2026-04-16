UiOs Første Satellitt Skal Avsløre Romværets Hemmeligheter

Universitetet i Oslo (UiO) er i ferd med å ferdigstille sin aller første satellitt, Bifrost, som skal skytes opp i 2027. Satellitten, designet og i stor grad bygget ved UiO, vil teste ny teknologi i verdensrommet for å studere romvær og dets effekter på jorden.

Universitetet i Oslo (UiO) forbereder seg på en historisk milepæl neste år med oppskytningen av sin aller første egenutviklede satellitt. Dette ambisiøse prosjektet, ledet fra Universitetssenteret på Kjeller, markerer et betydelig skritt for norsk romforskning. Satellitten, som har fått det symbolske navnet Bifrost , etter den norrøne regnbuebroen som forbinder himmel og jord, er et resultat av et omfattende samarbeidsprosjekt.

Designet er i sin helhet utviklet ved UiO, og en betydelig del av instrumentene er også konstruert der. De resterende kritiske komponentene er fremstilt i samarbeid med Universitetet i Tromsø og et norsk teknologiselskap. Det som gjør Bifrost spesielt spennende, er at den vil ta i bruk teknologi som aldri tidligere er testet i verdensrommet, noe som understreker UiOs forpliktelse til innovasjon. Postdoktor Elise Wright Knutsen ved Institutt for teknologisystemer (ITS) ved UiO, som er sentral i prosjektet, forteller at den eneste eksterne bistanden de trenger, er selve oppskytningen, som er planlagt til Florida i 2027. Til tross for at Bifrost skal gjennomføre sju ulike vitenskapelige eksperimenter, er satellitten bemerkelsesverdig kompakt. Den er så liten og nett at den uten problemer kunne ha fått plass i en vanlig ryggsekk. Banen satellitten skal følge, er omtrent 450 kilometer over jordoverflaten, og den vil bevege seg i en bane som dekker begge polene. Dette er spesielt viktig fordi det er nettopp i polområdene at partiklene fra solutbrudd trenger dypest ned mot jorden, noe som gir forskerne en unik mulighet til å studere disse fenomenene. Romværet kan sees på som en bro mellom verdensrommet og vår planet, derav navnet Bifrost. Et av de sentrale instrumentene ombord er en avansert probe utviklet ved Fysisk institutt. Denne proben er designet for å måle elektrontettheten i ionosfæren, det ytterste laget av jordens atmosfære, spesielt under perioder med intens solstormaktivitet. Proben er i stand til å samle inn målinger med en ekstremt høy frekvens, opptil flere tusen ganger i sekundet. Denne hastigheten er avgjørende for å forstå hvordan selv små endringer i plasmatettheten kan forårsake forstyrrelser i kommunikasjonen mellom satellitter og bakkestasjoner, samt påvirke presisjonen til GPS-signaler, noe som er kritisk for innbyggere i nordområdene. Instrumentet, som ble utviklet for rundt 15 år siden, er nå standardutstyr i mange eksisterende satellitter, men i Bifrost vil det gi forskerne muligheten til å samle data fra enda flere steder samtidig, noe som er en betydelig forbedring. Bifrost-satellitten er utstyrt med flere nøkkelinstrumenter som hver for seg bidrar til å kartlegge romværet. En partikkeldetektor vil analysere hendelsesforløpet når solstormer treffer jorden, og samtidig måle levetiden til nøytroner. Videre vil et programvareeksperiment med bruk av maskinlæring og smarte algoritmer gjøre satellitten i stand til å ta autonome beslutninger. En annen probe er dedikert til måling av elektrontettheten i ionosfæren, et instrument som opprinnelig ble utviklet ved UiO, men hvor kommersielle rettigheter nå innehas av firmaet Eidel. Et eget programvareeksperiment, utviklet ved UiT i Narvik, skal undersøke mulighetene for å bruke atmosfærisk friksjon til å styre satellitten. I tillegg vil en prosessor fra oppstartselskapet TychoBoB, grunnlagt av tidligere NTNU-studenter, teste smarte algoritmer for å tolke data fra andre instrumenter. UiO-teamet på Kjeller har også utviklet en helt ny detektor for å måle høyenergetiske og ladde partikler fra solstormer. Denne detektoren vil automatisk aktivere andre instrumenter når en økt konsentrasjon av elektroner og protoner detekteres, noe som sikrer at relevante målinger gjøres under solstormer. I motsetning til dagens satellitter som opererer basert på forhåndsbestemte kommandoer som krever manuell oppdatering fra jorden, vil Bifrost kunne ta autonome valg og kun sende de mest interessante målingene til jorden. Dette reduserer behovet for kontinuerlig bakkekontroll og energiforbruk, noe som igjen forlenger satellittens levetid. Et unikt eksperiment ombord vil fokusere på å registrere nøytroner, som oppstår når kosmisk stråling treffer ionosfæren. Målet er å beregne levetiden til lavenerginøytroner for å adressere et fundamentalt problem innen standardmodellen i partikkelfysikk, hvor dagens bakkebaserte eksperimenter gir uenighet om resultatet. Elise Wright Knutsen har som mål at dataene fra Bifrost skal være fritt tilgjengelige for studenter og forskere, noe som vil fremme videre forskning. Dataene vil bli overført til jorden under satellittens passeringer over Kjeller, som vil skje rundt tre ganger daglig, i tillegg til muligheten for bruk av andre bakkestasjoner gjennom samarbeidet med UiT i Narvik





