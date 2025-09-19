Ukepenger: En glemt metode for å lære barna om penger i det kontantløse samfunnet?

I et stadig mer kontantløst samfunn er det viktig å gi barna en forståelse for personlig økonomi. Dette debattinnlegget argumenterer for å gjeninnføre ukepenger som et verktøy for å lære barna å håndtere penger på en ansvarlig måte.

Det kontantløse samfunnet, med sine mange fordeler, har også ført til en utfordring: penger har blitt mer abstrakte for barn og unge. Tidligere var ukepenger en konkret læringserfaring, hvor barn fikk fysiske mynter og måtte veie valgene sine. Skulle pengene spares, eller skulle de brukes på godteri og andre fristelser? Denne konkrete erfaringen er i ferd med å forsvinne, og mange unge går inn i voksenlivet uten tilstrekkelig forståelse for personlig økonomi.

Dette er et debattinnlegg som setter søkelyset på viktigheten av å gi barn en grunnleggende forståelse av økonomi i en tid hvor kontanter er på vei ut. Forfatteren, som er banksjef i Nordea Rogaland, argumenterer for å gjeninnføre ukepenger som et viktig verktøy for å lære barn å håndtere penger på en ansvarlig måte.\Forfatteren peker på bekymringsfulle trender i dagens samfunn. Forbruksgjelden øker blant de under 30 år, og mange sliter med økonomiske utfordringer. Ifølge en undersøkelse fra YouGov, gir 36 prosent av foreldrene ikke ukepenger til barna sine. Mange foreldre gir penger via Vipps eller andre tjenester, uten at barna selv må prioritere. Dette fører til at skillene mellom nødvendige innkjøp og impulsive kjøp viskes ut. Det er også mindre rom for samtaler om penger, noe som er avgjørende for å lære barna sunne økonomiske vaner. Undersøkelsen viser at bare 4 prosent av ungdommene får kunnskap om økonomi på skolen, mens flertallet lærer på egenhånd. Dette indikerer en mangel på strukturert økonomisk opplæring, noe som kan forklare den økende forbruksgjelden blant unge. Det er viktig å huske at når barn får penger uten å måtte gjøre noe for det, forsvinner læringen om å jobbe for pengene. Det er derfor viktig å knytte ukepengene til konkrete oppgaver. Løses ikke alle oppgavene i løpet av uka, trekkes det fra på totalbeløpet. Dette lærer barna at penger er noe man tjener, ikke bare får. I tillegg kan bruk av digitale verktøy, som spareapper eller økonomiapper utviklet for barn og unge, gjøre penger mer håndfast.\Forfatteren oppfordrer foreldre til å ta grep. Gjeninnfør ukepenger, knytt dem til oppgaver, og bruk digitale verktøy for å visualisere sparing og forbruk. Ved å gjøre dette, gir vi barna våre verdifull erfaring med å tjene, spare og bruke penger klokt. Dette er et viktig steg på veien mot en sunnere økonomi for fremtidens voksne. Det er avgjørende at vi som samfunn tar ansvar for å lære den oppvoksende generasjonen å håndtere penger på en ansvarlig måte. Gode økonomiske vaner læres ikke av seg selv, og foreldre spiller en nøkkelrolle i dette. Ved å ta i bruk enkle grep som ukepenger, kan vi skape en solid plattform for en sunn økonomisk fremtid for barna våre. Det er viktig å huske at ukepenger ikke bare handler om penger, men også om å lære barna verdien av arbeid, prioritering og ansvar. Denne tidlige erfaringen vil komme dem til gode gjennom hele livet. Å lære barna å håndtere penger er en investering i deres fremtid, og det er en investering vi som samfunn ikke har råd til å unnlate





