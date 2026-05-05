Ukjent lasteskip involvert i hendelse mens UAE rapporterer nye angrep fra Iran

Et lasteskip er involvert i en ukjent hendelse, mens De forente arabiske emirater rapporterer om nye drone- og rakettangrep fra Iran. Iran avviser anklagene, og UAE venter med å svare på angrepene.

En ny rapport fra United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) indikerer at et lasteskip har blitt involvert i en hendelse i regionen. Nyhetsbyrået Reuters rapporterer at de miljømessige konsekvensene av hendelsen fortsatt er ukjente.

Det er ikke gitt noen nærmere detaljer om typen av skip eller omfanget av skadene. Samtidig har De forente arabiske emirater (UAE) rapportert om nye drone- og rakettangrep fra Iran. Forsvarsdepartementet i UAE opplyser at deres luftforsvarssystemer aktivt bekjemper disse truslene, og at lydene som høres over hele landet skyldes pågående operasjoner mot raketter og droner. Iran avviser kategorisk å ha stått bak angrepene.

Talsmannen for den iranske forsvarskommandoen, Khatam al-Anbiya, har uttalt at de iranske væpnede styrkene ikke har gjennomført noen angrep mot UAE de siste dagene. Han kalte meldingene fra UAE grunnløse og advarte om at eventuelle angrep mot Iran vil bli møtt med en kraftig respons. UAE hadde også rapportert om iranske drone- og rakettangrep mandag, noe som resulterte i brann ved oljeanlegget i Fujairah. Tre indiske statsborgere ble såret i angrepene.

Forsvarsdepartementet i UAE beskriver angrepene som en alvorlig eskalering og en direkte trussel mot landets sikkerhet, og understreker at de har rett til å svare på angrepene





Iran sier «innblanding» i Hormuz er brudd på våpenhvilenAmerikanske forsøk på innblanding i Hormuzstredet, vil bli ansett som brudd på våpenhvilen, sier en høytstående iransk politiker.

Iran truer med angrep mot utenlandske styrker i HormuzstredetIran advarer om at enhver utenlandsk væpnet styrke som nærmer seg Hormuzstredet vil bli betraktet som et mål, etter USAs kunngjøring om å hjelpe skip å trosse Irans blokade. Spenningen i regionen øker, og oljeprisene svinger.

USA reduserer antall soldater i Europa etter uenighet om IranUSAs president Donald Trump har annonsert en betydelig reduksjon av amerikanske soldater i Europa, angivelig som en reaksjon på manglende støtte fra europeiske allierte i konflikten med Iran. Beslutningen møter kritikk fra både europeiske ledere og republikanere i Kongressen, som frykter at det kan sende feil signaler til Russland.

Trump hevder Iran angrep skip – Iran nekterUSAs president Donald Trump hevder Iran har avfyrt skudd mot skip i forbindelse med skipstrafikken, inkludert et sørkoreansk lasteskip. Iran nekter for å ha angrepet skip. Det har også vært rapporter om et droneangrep mot et oljeanlegg i Emiratene.

Energikrise etter Iran-krigen – globale markeder overraskende robusteDet internasjonale energibyrået (IEA) advarer om den største energikrisen verden har sett som følge av Iran-krigen. Til tross for mørke utsikter har aksjemarkedene tatt seg opp, men eksperter advarer om at markedene undervurderer situasjonens alvor og den potensielle langvarige effekten av konflikten.

