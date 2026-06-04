Ukraina ber om slutt på krigen, Trump bygger promenade og 49 tørster ihjel i Sahara-ørkenen. I tillegg til dette, har antallet bekreftede ebolatilfeller i Kongo steget til 381 og USA og Russland skal signere en avtale om en tunnel gjennom Beringstredet.

Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj ber i et åpent brev til sin russiske motpart Vladimir Putin om en slutt på krigen og foreslår et møte mellom de to.

- Vi i Ukraina ønsker ikke en permanent krig. Vi vet svært godt at livet uten krig er uendelig mye bedre. Og vi ønsker å oppnå det. Jeg er overbevist om at flertallet av russere også ville reagert positivt på dette.

I tillegg til dette, har president Donald Trump planer om å bygge en gangvei, en såkalt promenade til det ikoniske Lincoln-monumentet i Washington. Promenaden skal etter planen gå fra mellom den enorme marmorsøylen og Potomac-elven og vil ikke bære Trumps navn. Dette er ikke det eneste storslåtte prosjektet fra Trump, som håper å sette varige preg på USAs hovedstad.

I Sahara-ørkenen i Niger, har 49 personer tørstet ihjel etter at kjøretøyet de ble fraktet i, brøt sammen i en isolert del av området. Alle hadde deltatt på en muslimsk festival i Mali og var på vei tilbake til hjemlandet, opplyser myndighetene i Niger på Facebook. To personer overlevde ved å vandre 50 kilometer til fots til en vannkilde og deretter videre til Assamakka, hvor de klarte å varsle myndighetene.

I Kongo, har antallet bekreftede ebolatilfeller steget til 381, ifølge tall fra Kongos regjering. Utbruddet startet i midten av mai, og antallet bekreftede smittetilfeller har økt med 18 siden onsdag. Minst 60 av tilfellene er av den sjeldne bundibugyo-varianten, som regnes som alvorlig fordi denne varianten er svært smittsom og det ikke finnes noen godkjent vaksine mot den. I Uganda, er 15 personer smittet og én død.

USA og Russland skal signere en avtale om en tunnel gjennom Beringstredet, sier president Vladimir Putins spesialutsending. Tunnelen skal bygges og skal fortsette planleggingen av tunnelen. Beringstredet skiller Kapp Dezjnjov i Russland med det vestligste punktet på det nordamerikanske kontinentet - Cape Prince of Wales i Alaska. Stredet er 92 kilometer på det smaleste, og minste dybde er 60 meter.

Det forbinder Polhavet med Stillehavet via Beringhavet. Utbetalingene for skader fra forsikringsselskapene økte med 11,2 prosent i årets første kvartal, viser tall fra Finans Norge. Totalt er det utbetalt 19,2 milliarder kroner i erstatninger så langt i år - 2 milliarder mer enn samme tid i fjor. Fire tankskip lastet med iransk olje passerte denne uka gjennom Hormuzstredet, til tross for blokaden USA har innført.

Dette viser trafikkdata fra analyseselskapet Kpler. Data publisert torsdag viser at de fire tankerne, Hilda I, Amber, Silvia 1 og Happiness I, frakter vanligvis iransk råolje fra Kharg-øya til et havområde utenfor kysten av Malaysia og Singapore. For å omgå internasjonale sanksjoner blir oljen der pumpet over i andre tankskip, som leverer lasten til kjøpere, som oftest i Kina.

USA innførte 13. april full blokade av alle skip på vei til eller fra iranske havner, men de fire tankskipene ble ikke forsøkt stanset mandag. Tre andre oljetankere knyttet til Iran trosset den amerikanske blokaden 15. april.





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