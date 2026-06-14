Ukraina har nå et operasjonelt overtak over Russland, men det vil kanskje ikke vare lenge

Ukraina har ifølge ukrainske analytikere et operasjonelt overtak over Russland på slagmarken, flere år etter den store motoffensiven i 2022. Mens Russland siden den gang har hatt initiativet med en jevn okkupasjon av ukrainsk territorium, ser Ukraina nå et nytt mulighetsvindu som vil vare mellom seks og ni måneder. Denne gangen trenger landet raskere og mer direkte støtte fra Vesten, spesielt finansiering for lokal våpentil produksjon. Selv om teknologiske fordeler i dronekrigføring avgjørende, utjevnes de fort. Det er usikkert om Ukraina klarer å utnytte momentumet til en større motoffensiv, men analytikere tror tiden er inne for å presse Russland mot et strategisk nederlag eller forhandlinger.

Ukraina har for øyeblikket et operasjonelt overtak over Russland på slagmarken, ifølge Lesia Ogryzko, leder for den ukrainske tenketanken Sahaidchny Sikkerhetssenter og sjef for reformavdelingen i det ukrainske forsvarsdepartementet.

Dette er bare den andre gangen siden invasjonen startet at Ukraina har hatt en slik posisjon. Den første var under den store motoffensiven i høst 2022, da ukrainske styrker gjenerobret store landet i Kharkiv, Kherson og deler av Donbas. På det tidspunktet var den russiske invasjonshæren utmattet og underbemannet, noe som lot Ukraina utnytte hull i forsvarslinjene og ta tilbake 19.450 kvadratkilometer fra juni til desember 2022.

Siden den gangen har Russland hatt initiativet, og har okkupert totalt 8.169 kvadratkilometer ukrainsk land siden slutten av 2022, ifølge analysegruppen DeepState. Dette er mindre enn halvparten av det Ukraina kunne frigjøre i 2022, men viser likevel at Russland har hatt overtaket i den påfølgende perioden. Nå ser Ogryzko et nytt mulighetsvindu for Ukraina, men hun advarer om at det vil lukke seg raskt.

Hun anslår at det beste vinduet varer mellom seks og ni måneder, og understreker at tidsrammen er knapp særlig hvis Ukraina må operere med vestlig fredstidsbyråkrati. Denne gangen trenger Ukraina mer støtte fra allierte, helst i form av finansiering for å bygge våpen lokalt i Ukraina. Ukraina har gjennomført flere mindre lokale motoffensiver denne våren og vinteren, spesielt rundt Kupjansk i Kharkiv, og i Zaporizjzjia- og Dnipropetrovsk-fylker.

Selv om det kunne vært mulig å ta tilbake enda mer land i 2022, var problemet at Ukraina manglet nødvendig våpen og militær utstyr til å fortsette offensiven. Hun mener tiden er moden for å sette inn et kraftig støtt mot den russiske invasjonshæren, med mål om å påføre Russland et strategisk nederlag eller tvinge det til forhandlinger på ukrainske vilkår. Tok Bukkvoll, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, deler den optimismen med forsiktighet.

Han anerkjenner at Ukraina har fått et teknologisk overtak, spesielt innen dronekrigføring, men påpeker at technologiske fordeler ofte utjevnes raskt når motstanderen utvikler motteknologier. I fjor var det Russland som dominerte med fiberoptiske droner. Selv om ting går bedre for Ukraina nå enn på lenge, er ikke situasjonen rosenrød. Russland fortsetter å presse hardt, spesielt rundt Kostjantynivka i Donbas.

Bukkvoll mener at hvis Ukraina klarer å fryse fronten, er det i seg selv en seier, siden det vil bety at de beholder omtrent 80 prosent av sin territorium, selv om Russland fortsatt holder 20 prosent. Jurij Buhaj, Offiser i Ukrainas væbnede styrker og medlem av reformkontoret i forsvarsdepartementet, understreker hvor langt Ukraina har kommet. Mange trodde Kyiv ville falle innen tre dager ved invasjonens start.

Nå tror mange at Ukraina vil kunne stå imot Russland permanent, noe som i seg selv er et stort resultat. Slutt på konflikten ser imidlertid ut til å komme via forhandlinger eller et strategisk nederlag for en av partene





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