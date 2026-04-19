Ukraina hevder å ha ødelagt russisk dronefabrikk; sivile drept i angrep

Ukrainske styrker rapporterer om suksessfullt angrep mot en dronefabrikk i russiske Taganrog, mens sivile, inkludert en 16 år gammel gutt, er drept i russiske droneangrep i Ukraina. Samtidig kritiserer president Zelenskyj amerikanske sanksjonslettelser som muliggjør salg av russisk olje.

Ukrainske militære hevder å ha gjennomført et vellykket angrep mot en dronefabrikk i den russiske byen Taganrog natt til søndag. Målet med angrepet, som ble meldt via Telegram, var å redusere fiendens produksjonskapasitet for droner og dermed svekke Russland s mulighet til å utføre angrep mot sivile mål i Ukraina . Lokale russiske myndigheter rapporterer at tre personer ble såret i et ukrainsk rakettangrep i Taganrog, som ligger i Rostov-regionen. Spredte bilder og videoer som angivelig viser brann ved en fabrikk, sirkulerer på nettet. Guvernør Juri Slusar har også meldt om brann i et lager i den nærliggende byen Rostov.

Samtidig fortsetter de tragiske konsekvensene av krigen for sivile i Ukraina. I Tsjernihiv-regionen nord for Kyiv er en 16 år gammel gutt meldt drept, og fire andre er såret i et russisk angrep. Angrepet rammet også flere bygninger, deriblant syv bolighus og en skole, opplyser guvernør Dmytro Brysjtsjynskyj. Ukraina melder om dronenedslag på hele 18 steder, inkludert i byen Kherson i sør. Der ble en 41 år gammel mann såret da en taxi han satt i ble truffet. Siden Russlands fullskalainvasjon i 2022 har Russland jevnlig sendt hundrevis av droner mot Ukraina, og Ukraina har som svar utført gjentatte angrep mot mål inne i Russland.

Midt i den pågående konflikten har fredsforhandlinger, initiert av USA, blitt satt på vent. Dette skjer samtidig som USA har innført sanksjonslettelser som tillater kjøp av russisk olje. President Volodymyr Zelenskyj har uttrykt sterk kritikk mot disse lettelsene. Lørdag forlenget USA tillatelsen til å kjøpe russisk olje som allerede er lastet på skip, frem til 16. mai. Opprinnelig utløp denne tillatelsen 11. april. Tiltaket begrunnes med et ønske om å dempe presset på oljeprisene, spesielt i lys av den amerikansk-israelske krigen mot Iran. Ifølge president Zelenskyj sirkulerer mer enn 110 tankskip i Russlands såkalte skyggeflåte, som frakter totalt 12 millioner tonn russisk olje. Denne oljen kan nå selges uten konsekvenser, noe Zelenskyj anslår vil tilføre Russland ti milliarder dollar, tilsvarende knappe 94 milliarder kroner, til krigskassen. Han hevder at disse oljepengene vil bli direkte omgjort til nye angrep. Selv om Zelenskyj ikke direkte navngir USA i sin kritikk, kom forlengelsen fra USA bare to dager etter at finansminister Scott Bessent uttalte at Washington ikke ville fornye det tidligere unntaket som tillot land å kjøpe russisk olje uten å bli rammet av amerikanske sanksjoner. Russlands spesialutsending Kirill Dmitrijev har tidligere uttalt at det opprinnelige unntaket ville frigjøre nesten én dags global oljeproduksjon i form av 100 millioner fat russisk råolje





