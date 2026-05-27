Ukraina kan havne i en betydelig sterkere posisjon fram mot fredsforhandlinger med Russland

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder at rundt 100 russiske soldater ble drept eller såret i et ukrainsk luftangrep mot et av hovedkvarterene til den russiske sikkerhetstjenesten FSB i okkuperte områder i Kherson. Dette er ifølge Zelenskyj et tegn på at Ukraina kan havne i en betydelig sterkere posisjon fram mot eventuelle fredsforhandlinger med Russland.

Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj hevder at rundt 100 russiske soldater ble drept eller såret i et ukrainsk luftangrep mot et av hovedkvarterene til den russiske sikkerhetstjenesten FSB i okkuperte områder i Kherson.

Dette er ifølge Zelenskyj et tegn på at Ukraina kan havne i en betydelig sterkere posisjon fram mot eventuelle fredsforhandlinger med Russland. - Vi må definere hvilke akser vi kan rykke fram langs, hvor vi kan forbedre våre stillinger og ta enkelte strategiske punkter, og deretter gå inn i samtaler med russerne fra en styrkeposisjon - ikke fra en svakhetsposisjon - om en genuint stabil våpenhvile, sier han til Reuters.

Biletskyj tror at ukrainerne har overtaket når det gjelder ubemannede bakkekjøretøy og tunge bombedroner, men at russerne er overlegne på fiberoptiske droner. Han beskriver også hvordan russerne tvinges til å angripe byen Slovjansk fra fronten, til store kostnader for den russiske hæren. Dette har ført til store tap både av soldater og feltkommandører for russerne. - Mangelen på personell gjør at de ikke lenger kan rykke fram slik de gjorde, for eksempel for ett år siden, sier han.

Samtidig har Elon Musk avskåret russerne fra å bruke internett-satellittsystemet Starlink, som har vært svært viktig for begge siders kommunikasjon i krigen. Dette har ført til at russerne måtte bruke andre kommunikasjonskanaler, som er mer utsatt for angrep. Biletskyj beskriver partene som teknologisk jevnbyrdige på bakken, men at ukrainerne har overtaket når det gjelder ubemannede bakkekjøretøy og tunge bombedroner.

Han mener at ukrainerne har en god mulighet til å vinne krigen hvis de kan holde fast på de strategiske punktene og ikke lar russerne ta over





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraina Russland Krig Fredsforhandlinger Zelenskyj

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russland varsler nye angrep mot Kyiv etter boligbrannEt boligbygg brenner etter et russisk rakettangrep mot Kyiv natt til søndag. Nå varsler Russland nye angrep mot Ukrainas hovedstad. Norge og Ukraina avviser advarslene fra Russland.

Read more »

Russland bruker Oreshnik-rakett i nattangrep på Ukraina - politi i Lågendalen med stor ressursinnsatsRussland bekrefter bruk av en Oreshnik-rakett i et nattlig angrep på Ukraina, samtidig som Kreml hevder nye angrep er svar på en påstått ukrainsk aksjon i Starobilsk. I Norge har politiet rullet ut nasjonale beredskapsressurser til Lågendalen etter en pågripelse, med helikopter og væpnede patruljer som sikrer området og forhandler med den pågitt mistenkte.

Read more »

Ukrainsk dronesjef advarer Lukasjenko direkteSjefen for Ukrainas droneforsvar, Robert Magyar Brovdi, advarer Belarus president Aleksandr Lukasjenko om ikke å stå i veien for Ukraina. Han viser til at Ukraina allerede har påført russisk oljeindustri store skader. Samtidig gjennomfører Belarus militære øvelser med russiske atomvåpen.

Read more »

Ukrainsk general spår vendepunkt i krigen mot RusslandGeneralmajor Biletsky mener Russland er utmattet og Ukraina kan få overtak innen seks til ni måneder.

Read more »