Ukraina kan snu krigen: Nå har de et unikt tidsvindu

Eksperter og militære ledere tror Ukraina kan bryte stillingskrigen og ta initiativet i løpet av de neste seks månedene. Brigadegeneral Andrij Biletskyj mener landet må utnytte russernes sårbarhet.

Det var knyttet stor spenning til tirsdagens legesjekk av USAs president, ettersom Det hvite hus har slått hardt ned på spekulasjoner om presidentens helsetilstand. Mens tusenvis dør hver uke i Ukraina , står frontlinjene nesten stille.

Nå mener både eksperter og ukrainske militære at situasjonen kan snu - dersom de klarer å gripe initiativet i tide. Ifølge den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War (ISW) kan Ukraina for første gang på nærmere tre år ligge an til å bryte ut av den statiske stillingskrigen. Analysen peker på at Ukrainas droneoverlegenhet, kombinert med suksessen i å stanse russiske framrykninger, kan gi mulighet for mindre, taktiske offensiver mot russiskokkupert territorium.

ISW understreker at Ukraina trolig har et begrenset tidsvindu til å utnytte dette initiativet mens russiske styrker ennå er sårbare. Brigadegeneral Andrij Biletskyj, som leder Ukrainas tredje armékorps og grunnla Azov-bataljonen i 2014, uttaler i et eksklusivt intervju med Reuters at et vendepunkt er nært forestående. Han peker spesielt på de neste seks månedene som kritiske. Biletskyj tror Ukraina kan havne i en betydelig sterkere posisjon før eventuelle fredsforhandlinger med Russland.

Vi må definere hvilke akser vi kan rykke fram langs, hvor vi kan forbedre våre stillinger og ta strategiske punkter, og deretter gå inn i samtaler fra en styrkeposisjon - ikke fra en svakhetsposisjon - om en genuint stabil våpenhvile, sier han. Han beskriver hvordan russerne tvinges til å angripe byen Slovjansk fra fronten, noe som påfører dem store tap av både soldater og feltkommandører.

Mangelen på personell gjør at de ikke lenger kan rykke fram som de gjorde for ett år siden. Samtidig har Elon Musk avskåret russerne fra å bruke Starlink, noe som har vært avgjørende for begge siders kommunikasjon. Biletskyj beskriver partene som teknologisk jevnbyrdige på bakken, men ukrainerne har overtaket på ubemannede bakkekjøretøy og tunge bombedroner. Fienden er overlegen på fiberoptiske droner som ikke kan jammes.

De viktigste slagene står om en rekke tungt befestede byer som Slovjansk, Kramatorsk, Bakhmut, Avdiivka og Vuhledar. Ukrainske styrker har befestet disse byene så godt at russerne, fire år inn i krigen, ennå ikke har klart å ta dem. Dersom de faller, vil Russland få et enormt overtak. Når Putin krever at Ukraina avstår hele Donetsk fylke, er dette en grunn til at han ikke har spesielt gode kort.

Azov-bataljonens høyreekstreme opphav er kraftig tonet ned, og organisasjonen har siden 2022 tiltrukket soldater fra hele det ukrainske samfunnet. Biletskyj har gått fra ultranasjonalistisk leder til en av Ukrainas mest dekorerte generaler





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraina Russland Krig Azov-Bataljonen Vendepunkt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sergej Lavrov ikke involvert i fredsforhandlingene om UkrainaRusslands utenriksminister Sergej Lavrov skal ikke være involvert i fredsforhandlingene om Ukraina, ifølge ukrainske og amerikanske kilder. I stedet er det Russlands spesialutsending Kirill Dmitrijev som har en av de viktigste forhandlingsrollene.

Read more »

Ti drepte i rakett- og droneangrep i Russland og UkrainaTil sammen er det meldt om ti drepte i russiske og ukrainske angrep i begge land siden søndag.

Read more »

Seiersdagen: Putin sier krigen i Ukraina nærmer seg sluttenRusslands president Vladimir Putin har sagt at krigen i Ukraina nærmer seg slutten, men eksperter mener at dette er en del av den psykologiske krigføringen. Russland har også benyttet en Oreshnik-rakett i angrepet mot Ukraina natt til søndag.

Read more »

Eksperter: Thomas Myhre er mannen for RosenborgRosenborgs trenerjakt fortsetter, og flere fotballeksperter peker på HamKams Thomas Myhre som den ideelle kandidaten. Myhre har imponert med sin offensive fotball og evne til å utvikle unge spillere.

Read more »