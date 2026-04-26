Ukraina-krigen avslører Norges digitale sårbarhet

Ukrainas avhengighet av Starlink og amerikanske teknologiselskaper illustrerer risikoen ved manglende digital suverenitet. Norge står i en lignende situasjon og må handle raskt for å sikre sin digitale beredskap.

En ukrainsk soldat er i gang med å sette opp en Starlink -terminal. Dette systemet har vært avgjørende for både sivil og militær kommunikasjon i Ukraina siden den fullskala invasjonen startet.

Tidligere digitaliseringsminister i Ukraina, Mykhailo Fedorov, beskrev Starlink som «blodet i hele vår kommunikasjonsinfrastruktur». Imidlertid er tjenesten i praksis kontrollert av én enkeltperson, som i september 2022 nektet å utvide dekningen for en ukrainsk militæroperasjon rettet mot den russiske Svartehavsflåten. Dette demonstrerer hvordan én person kan påvirke et helt lands forsvarsevne. En ny studie fra NATO CCDCOE har intervjuet ukrainske organisasjoner fra offentlig, privat og sivil sektor.

Resultatene viser et land som har bygget en imponerende cyberforsvarskapasitet, men som samtidig har blitt dypt avhengig av utenlandske teknologiselskaper for sin digitale grunnmur. Over 85 prosent av de ukrainske organisasjonene rapporterer om en sterk avhengighet av amerikanske teknologileverandører som Microsoft, AWS og Google Cloud. Arkitekturvalgene som ble tatt under fullskalakrigen har skapt avhengigheter som er svært kostbare og kompliserte å reversere. Norge er ikke i en bedre situasjon.

En rapport fra Proton fra i år viser at 96 prosent av norske virksomheter bruker amerikanske teknologileverandører – den nest høyeste andelen i Europa. Digitaliseringsminister Karianne Tung erkjente selv alvoret på Attack-konferansen i fjor: Norge må ha en plan B. Erfaringene fra Ukraina illustrerer dette paradokset tydelig. Da russiske missiler ødela fysiske servere etter invasjonen, var migreringen til europeiske datasentre noe som reddet den ukrainske statens operative evne. Men den samme migrasjonen skapte nye sårbarheter.

Siden støtten fra USA i stor grad har blitt fryst eller fjernet, sitter Ukraina nå med dyre kommersielle avtaler som legger en tung byrde på en stat i fullskala krig. I Norge har vi ikke blitt tvunget inn i avhengighet av krig, men har valgt denne veien selv gjennom to tiår med anskaffelsesvalg. DFØ signerte i fjor en avtale som ytterligere forsterker denne trenden.

Totalberedskapskommisjonen konkluderte i 2023 med at privat sektor kontrollerer rundt 80 prosent av kritisk infrastruktur i Norge. NSM advarte i fjor om at en statlig sabotasjeaksjon mot Norge vil kunne lykkes. Samtidig er det bare 30 millioner kroner bevilget til en avklaringsfase for en nasjonal skyteneste, mens Microsoft har annonsert en investering på 66 milliarder kroner i et datasenter nær Narvik. Dette er ikke bare et misforhold i skala, men også i strategisk alvor.

Ukrainas erfaring, sammen med den norske debatten, peker mot tre konkrete tiltak. For det første trenger Norge forberedende rammeverk for samarbeid med teknologiselskaper – ikke improvisasjon under krise. Avtaler om kriselevering og forhåndsforhandlede vilkår må være på plass og øves regelmessig. For det andre må rollen til private og frivillige aktører i cyberforsvar formaliseres juridisk, slik at de ikke opererer i et limbo der ansvarsforhold er udefinerte.

For det tredje må digital suverenitet sees i sammenheng med det nordiske samarbeidet – bygge sammen digital infrastruktur, en nordisk cyberreserve, og arenaer for felles øving. Ukraina har vist at tillit, partnerskap og forberedelse er avgjørende. Spørsmålet er om vi handler før neste krise fjerner valgfrieheten. Det er essensielt å forstå at avhengigheten av utenlandske teknologileverandører utgjør en betydelig risiko for nasjonal sikkerhet og beredskap, og at proaktive tiltak er nødvendige for å redusere denne risikoen.

En nasjonal skyteneste, kombinert med styrket nordisk samarbeid, kan være et viktig skritt i riktig retning. Det er også viktig å understreke behovet for å formalisere rollen til private aktører i cyberforsvaret, slik at de kan bidra på en trygg og effektiv måte





