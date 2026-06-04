Ukraina nær EU‑medlemskap etter Kypros‑initiativ og Ungarns avtale om minoritetsrettigheter

Ukrainas statsminister kunngjorde at landet er ett skritt nærmere EU‑medlemskap, med Kypros som forbereder første kapitelforhandling og Ungarns statsminister som løser minoritetsspørsmålet.

Ukraina s statsminister Julija Svyrydenko kunngjorde i et innlegg på den sosiale plattformen X natt til torsdag at Ukraina har tatt et viktig steg på veien mot EU‑medlemskap.

Hun uttrykte stor glede over at landet nå er ett skritt nærmere et endelig mandat fra Unionen, og understreket at Ukrainas fremdrift i integrasjonsprosessen er både stabil og målrettet. I samme innlegg ble det også nevnt at Kypros, som leder EU‑presidentskapet denne perioden, har satt i gang forberedelsene til den formelle åpningen av forhandlingene om første kapittel i medlemskapsprosessen.

Dette kapittelet omfatter krav til rettsstatlige og demokratiske standarder, og blir sett på som et kritisk steg for å sikre at Ukraina oppfyller de grunnleggende prinsippene som kreves for å bli en fullverdig medlemsstat. Kypros har i en egen tweet vektlagt betydningen av dette initiativet og fremhevet at den felles beslutningen er et tydelig signal om europeisk solidaritet og besluttsomhet.

Den kypriotiske presidentens kontor påpekte at den formelle åpningen av forhandlingene vil bli koordinert med både Ukraina og de øvrige medlemslandene, og at prosessen vil bli gjennomført i tråd med EUs etablerte regelverk. For Kypros og resten av Unionen er dette et bevis på at Ukrainas reformer og politiske vilje blir anerkjent, og at den europeiske landskapet nå er klar for en ny fase i organisasjonens utvidelsespolitikk.

Samtidig ble det gjort kjent at Ungarns statsminister Peter Magyar har nådd enighet med Kyiv om rettighetene til den ungarske minoriteten i Ukraina, som teller omkring 100.000 personer. Magyar har i flere år gjort det klart at en løsning på dette langvarige stridsspørsmålet er en forutsetning for at Ungarn vil støtte en ukrainsk medlemskapsprosess. Den nylige avtalen innebærer at Ungarn vil anerkjenne og beskytte minoritetsrettighetene, noe som avskaffer en av de viktigste hindringene for videre fremdrift.

Denne utviklingen blir sett på som en milepæl som både kan styrke Ukrainas posisjon i forhandlingene og bidra til å dempe eventuelle politiske spenninger i regionen. Den samlede responsen fra EU‑medlemslandene har vært positiv, og flere ledere har uttrykt støtte til Ukrainas ambisjoner. I tillegg har flere europeiske institusjoner understreket at de vil følge nøye med på gjennomføringen av reformene som kreves for å oppfylle kapitlets kriterier.

Dersom Ukraina fortsetter på dette kursen, kan forhandlingene om det første kapitlet bli åpnet allerede i løpet av de kommende månedene, og dermed legge grunnlaget for en fullstendig tilnærming til EU‑medlemskap. Dette vil også ha bredere implikasjoner for den sikkerhetspolitiske situasjonen i Øst‑Europa, ettersom et tettere integrert Ukraina vil kunne bidra til økt stabilitet i regionen. Alt i alt markerer kunngjøringen fra Svyrydenko og den påfølgende avtalen med Ungarn en sentral fase i Ukrainas lange reise mot europeisk integrering.

Den politiske viljen som nå viser seg både i Kypros, som leder EU‑presidentskapet, og i Budapest, som har løst et kritisk minoritetsspørsmål, signaliserer at veien mot medlemskap blir kortere og mer realistisk enn den har vært tidligere. Det gjenstår fortsatt å gjennomføre de nødvendige reformene på rettsstatlig og demokratisk nivå, men den sterke støtten fra EU‑instanser og medlemsland gir Ukraina et solid fundament for å fortsette arbeidsprosessen mot fullt medlemskap i Unionen





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraina EU‑Medlemskap Kypros Ungarn Minoritetsrettigheter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Omfattende angrep mot Ukraina – flere dreptMinst ni mennesker er drept og over 60 såret i omfattende angrep flere steder i Ukraina natt til tirsdag. Myndighetene i Kyiv ba folk søke dekning da flyalarmen gikk.

Read more »

Droneangrep mot Ilskij-raffineriet: Ingen såret, men minst ni drept i UkrainaIngen ble såret i droneangrepet mot Ilskij-raffineriet, ifølge de første meldingene, opplyser myndighetene i en melding på Telegram ifølge Reuters. Ilskij-raffineriet er eksportrettet og har en årlig produksjonskapasitet på 6,6 millioner tonn olje – eller om lag 133.000 fat om dagen. Angrepet skjer samtidig som Russland natt til tirsdag gjennomførte et omfattende luftangrep mot Ukraina. Minst ni mennesker ble drept og over 60 såret etter at hundrevis av droner og raketter ble sendt mot flere ukrainske byer.

Read more »

Dødstallene stiger etter Russlands omfattende angrep mot Ukraina i nattRussland angrep Ukraina med hundrevis av droner og flere titalls raketter natt til tirsdag. Minst 13 mennesker er drept og over 60 såret.

Read more »

Russland intensiverer terrorbombing mot sivile i Ukraina etter strategisk nedturEtter at Russlands framgang på slagmarken har stoppet, har landet eskaleret angrepene mot sivile mål i Ukraina. Det ukrainske luftforsvaret rapporterer om et omfattende angrep med droner og raketter mot Kyiv og andre regioner, noe som har ført til død, skade og store ødeleggelser av infrastruktur. Eksperter vurderer at Russland nå bruker terrorbombing som en desperat taktikk for å svekke den ukrainske samfunnets evne til å fortsette krigen, samtidig som Ukraina har møtt med egne angrep mot russisk oljeinfrastruktur og gjenerobret territorium.

Read more »