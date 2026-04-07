Ukraina utvider krigen til havs: Angriper Russlands skyggeflåte med dronebåter

Mens verdens fokus er på krigen i Midtøsten, utspiller det seg en maritim krig i det skjulte. Ukraina bruker dronebåter for å angripe russiske tankskip, selv tusenvis av kilometer unna frontlinjen.

Mens verdens oppmerksomhet primært fokuseres på krigen med Iran, utfolder det seg en annen, like dramatisk maritim konfrontasjon i det skjulte. Ukraina har, ved å ta i bruk avanserte eksplosive dronebåter som avfyres langt fra de etablerte frontlinjene, effektivt utvidet krigen mot Russland s omfattende skyggeflåte .

Denne strategien innebærer angrep på tankskip flere tusen kilometer fra de primære kamphandlingene, noe som illustrerer en dramatisk endring i krigens karakter og geografiske omfang. Et bemerkelsesverdig eksempel er angrepet på et sanksjonert oljetankskip, knyttet til Russlands skyggeflåte, i Svartehavet. Hendelsen fant sted like før skipet skulle krysse den strategisk viktige Bosporos-stredet. Det aktuelle skipet, Altura, var registrert under flagget til Sierra Leone og var på vei fra den russiske havnen Novorossiysk til Istanbul med en last på 140.000 tonn olje. Skipet ble angivelig truffet av et ubemannet overflatefartøy, en liten fjernstyrt båt lastet med eksplosiver. Denne taktikken understreker hvordan Ukraina bruker innovativ teknologi for å utfordre Russland og forstyrre deres kritiske forsyningslinjer.\Denne strategien er ikke begrenset til Svartehavet. Et annet lignende angrep rammet tankskipet Arctic Metagaz, også et sanksjonert fartøy i skyggeflåten, øst for Malta. Dette angrepet, som fant sted i Middelhavet, mer enn 2.000 kilometer fra de aktive frontlinjene, representerer en av Kyivs mest fremtredende suksesser i denne maritime krigføringen. Avisen fremhever hvordan bruken av ubemannede systemer utvisker tradisjonelle frontlinjer, også til sjøs. Ksenia Svetlova, direktør for Israel–Midtøsten-programmet ved Mitvim-instituttet og forsker ved Reichman-universitetet, påpeker at Ukrainas operasjoner utnytter den relative anonymiteten som kommersiell skipsfart gir. Dette beskrives som en form for piratvirksomhet, noe som gjør det svært vanskelig for Russland å effektivt motvirke angrepene. Den maritime krigføringen er preget av høy presisjon og overraskelsesmoment. Ukrainas evne til å operere på slike avstander, og med en slik presisjon, vitner om en betydelig teknologisk utvikling og strategisk tilpasning.\En viktig faktor bak Ukrainas suksess i denne maritime krigen er bruken av Starlink-satellitter. Disse satellittene muliggjør rask og pålitelig kommunikasjon over lange avstander, noe som er essensielt for å kontrollere og styre ubemannede fartøy effektivt. Dette teknologiske spranget har revolusjonert Ukrainas muligheter til å utføre operasjoner i internasjonalt farvann. I tillegg til teknologien, støttes innsatsen av personell, sannsynligvis både logistisk og operativt, i Nord-Afrika. Dette understreker den komplekse naturen til denne krigen, og viser hvordan allianser og samarbeid spiller en avgjørende rolle. Denne maritime krigføringen illustrerer en ny dimensjon i moderne krigføring, der teknologisk innovasjon og strategisk tenkning er avgjørende for suksess. Krigen til havs er i stadig utvikling, og Russlands respons på denne nye formen for krigføring vil være avgjørende for fremtiden





Finansavisen / 🏆 26. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraina Russland Krig Dronebåter Skyggeflåte Tankskip Maritim Krigføring

United States Latest News, United States Headlines

