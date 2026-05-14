Ukrainas antikorrupsjonsdomstol pålegger Andrij Borysovytsj Jermak 60-dagers varetektsfengsling

Antikorrupsjonsdomstolen i Ukraina har besluttet at Andrij Borysovytsj Jermak skal varetektsfengsles i 60 dager. Kausjonen er satt til 140 millioner hryvnja – tilsvarende mange titalls millioner norske kroner. Jermak er mistenkt for et straffbart forhold etter del 3 av artikkel 209 i Ukrainas straffelov, ifølge domstolens kjennelse 14. mai.

Lytt til saken Antikorrupsjonsdomstolen i Ukraina har besluttet at Andrij Borysovytsj Jermak skal varetektsfengsles i 60 dager. Kausjonen er satt til 140 millioner hryvnja – tilsvarende mange titalls millioner norske kroner.

Jermak er mistenkt for et straffbart forhold etter del 3 av artikkel 209 i Ukrainas straffelov, ifølge domstolens kjennelse 14. mai. Det var Ukrainas antikorrupsjonsbyrå som begjærte ham varetektsfengslet. Dommeren valgte å delvis innvilge begjæringen. Fra presidentens høyre hånd til siktetJermak har siden 2020 vært president Volodymyr Zelenskyjs nærmeste fortrolige og stabssjef.

VGs tidligere utenrikskommentator skrev at mange anså ham som Ukrainas nest mektigste mann etter presidenten, til tross for at han aldri har vært folkevalgt. Hans fall startet da Ukrainas antikorrupsjonsbyrå NABU og korrupsjonspolitiet SAPO ransaket både hans leilighet og kontorer i regjeringsbygget i Kyiv. På Telegram skrev Jermak den gangen: – I dag gjennomfører NABU og SAP prosessuelle handlinger hjemme hos meg. Det er ingen hindringer for etterforskerne.

– Fra min side er det full støtte og samarbeid, fortsatte han. Samme dag annonserte Zelenskyj selv at stabssjefen gikk av. Nå er han altså pågrepet. Milliardsvindel i energisektorenKorrupsjonsskandalen som nå har trukket Jermak inn, ble avslørt i fjor sommer av NABUNABUDet nasjonale antikorrupsjonsbyrået i Ukraina og SAPOSAPOLandets antikorrupsjonspoliti etter en hemmelig operasjon. Operasjonen, som fikk kodenavnet ‘Midas’, har avdekket en kriminell organisasjon som systematisk tok bestikkelser fra leverandører til det statlige atomkraft­selskapet Energoatom.

I sentrum står flere personer i vennekretsen til president Zelenskyj. Den påståtte hjernen bak skal være forretningsmannen Timur Minditsj, som tidligere har vært forretningspartner med Zelenskyj. Minditsj rømte landet bare timer før etterforskerne skulle slå til mot ham. Både justis- og energiministeren har tidligere måttet fratre posisjonene sine.

Strenge betingelser ved kausjonDersom Jermak betaler kausjonen på 140 millioner hryvnja, endres det forebyggende tiltaket fra varetektsfengsling til kausjon. En eventuell løslatelse vil imidlertid være underlagt flere vilkår, ifølge domstolens kunngjøring. Jermak får ikke forlate Kyiv uten tillatelse, og må levere inn pass og andre reisedokumenter. Han må også bære elektronisk fotlenke.

I tillegg pålegges han kontaktforbud med flere andre mistenkte og vitner i saken. Har du tips? Send oss informasjon, bilder eller video. Tips os





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukrainas Antikorrupsjonsdomstol Andrij Borysovytsj Jermak Varetektsfengsling 140 Millioner Hryvnja Millions Norske Kroner Korrupsjonsskandale Energisektoren Timur Minditsj Volodymyr Zelenskyj Stabssjef Nest Mektigste Mann Folkevalgt Hemmelig Operasjon Bestikkelser Leverandører Atomkraft­Selskapet Energoatom Justis- Og Energiministeren Vennekretsen Til President Zelenskyj Tips Oss

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cup Finales tabbe: Nordmann Håkon Haikin ute for norsk kamp 3 dager før hjemmekampen mot TromsøDen ferske nordmann Håkon Haikin er ute for norsk kamp 3 dager før hjemmekampen mot serieleder Tromsø. I cupfinalen mot Brann falt han flere ganger på kne, før han ble den store helten i straffesparkkonkurransen.

Read more »

Norge bidrar med 315 millioner kroner til EU-satsingen på ukrainsk forsvarsindustriRegjeringen setter av penger for å finansiere deltakelse i European Defence Industry Programme (EDIP) for Ukrainas forsvar, noe Norge ofte importerer av

Read more »

Russiske styrker begår barbariske handlinger mot ukrainske soldaterIfølge opplysninger fra den ukrainske generalstaben skal en russisk enhet ha utført en barbarisk handling mot to falne ukrainske soldater etter et bakhold ved frontlinjen nær Huliaipole i Zaporizjzja-regionen den 12. mai 2026. Soldatene, som tilhørte Ukrainas 225. separate stormregiment, ble drept i kamp. Ukrainsk etterretning hevder å ha fanget opp radiokommunikasjon som avslørte den russiske enhetens videre planer.

Read more »

Ukrainas antikorrupsjonsdomstol påfører pågripelse av Andrij Jermak, tidligere stabssjef for ZelenskyjUkrainas antikorrupsjonsdomstol har påført pågripelse av Andrij Jermak, en tidligere stabssjef og en nær alliert av president Volodymyr Zelenskyj. Jermak er siktet for hvitvasking av penger, og domstolen har fastsatt en kausjon på 140 millioner hryvnia, tilsvarende rundt 3,2 millioner dollar.

Read more »