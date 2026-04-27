Ukrainas erfaringer: Avhengighet av amerikanske teknologiselskaper utfordrer Norges digital suverenitet

En studie fra NATO CCDCOE viser at Ukraina er tungt avhengig av amerikanske teknologileverandører, noe som også gjelder for norske virksomheter. Artikkelen utforsker risikoene med denne avhengigheten og foreslår konkrete tiltak for å styrke Norges digitale suverenitet.

Ukraina har gjennom den russiske fullskalainvasjonen vist hvor kritisk tilgang til moderne kommunikasjonsteknologi er for både sivilbefolkning og militære operasjoner. Starlink , som tidligere digitaliseringsminister Mykhailo Fedorov omtalte som «blodet i vår kommunikasjonsinfrastruktur», har vært avgjørende for å opprettholde forbindelser i krigens skygge.

Likevel har denne avhengigheten vist seg problematisk. I september 2022 nekte Elon Musk å utvide Starlink-dekningen for en ukrainsk militæroperasjon mot den russiske Svartehavsflåten, noe som demonstrerte hvordan en enkeltperson kan påvirke en nasjons forsvarsevne. En ny studie fra NATO CCDCOE viser at over 85 prosent av ukrainske organisasjoner er tungt avhengige av amerikanske teknologileverandører som Microsoft, AWS og Google Cloud. Disse valgene, tatt under krigens presis, har skapt avhengigheter som er kostbare og kompliserte å reversere.

Situasjonen i Ukraina speiler en global trend. En rapport fra Proton viser at 96 prosent av norske virksomheter bruker amerikanske teknologileverandører – den nest høyeste andelen i Europa. Digitaliseringsminister Karianne Tung advarte på Attack-konferansen i fjor om at Norge må ha en plan B. Mens ukrainske myndigheter ble tvunget til å migrasjon til skyløsninger etter russiske angrep på fysiske servere, har denne migrasjonen skapt nye sårbarheter.

Med redusert amerikansk støtte må Ukraina nå betale dyre kommersielle avtaler, noe som belaster en stat i fullskala krig. I Norge har vi ikke blitt tvunget inn i avhengighet gjennom krig, men har valgt denne veien gjennom to tiår med anskaffelsesvalg. Digitaliseringsdirektoratet signerte i fjor en avtale med Microsoft, mens Totalberedskapskommisjonen i 2023 fastslo at privat sektor kontrollerer rundt 80 prosent av Norges kritiske infrastruktur. NSM advarede i fjor om at en statlig sabotasjeaksjon mot Norge kunne lykkes.

Samtidig er bare 30 millioner kroner avsatt til en avklaringsfase for en nasjonal skyløsning, mens Microsoft har investert 66 milliarder kroner i et datasenter nær Narvik. Dette viser et misforhold i både skala og strategisk alvor. Ukrainas erfaringer, sammen med den norske debatten, peker mot tre konkrete grep. Først må Norge etablere forberedende rammeverk for samarbeid med teknologiselskaper – ikke improvisere under krise.

Avtaler om kriselevering og forhåndsforhandlede vilkår må være på plass og øves regelmessig. For det andre må rollen til private og frivillige aktører i cyberforsvaret formaliseres juridisk, slik at de ikke opererer i et rettsløst tilstand. For det tredje må digital suverenitet ses i sammenheng med det nordiske samarbeidet – bygge felles digital infrastruktur, en nordisk cyberreserve og arenaer for felles øving. Ukraina har vist at tillit, partnerskap og forberedelse er avgjørende. Spørsmålet er om vi handler før neste krise fjerner valfriheten





