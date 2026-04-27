Ukrainas erfaringer med teknologisk avhengighet: En advarsel til Norge

Ukrainas avhengighet av amerikanske teknologiselskap under krigen mot Russland viser hvor sårbart det er å være avhengig av utenlandske leverandører. Norge står overfor lignende utfordringer, og må ta grep for å unngå samme risiko.

Ukraina har gjennom den pågående fullskalainvasjonen fra Russland vist hvor kritisk tilgang til moderne teknologi er for både sivilbefolkning og militær. Starlink , et satellittbasert internettssystem utviklet av SpaceX, har blitt beskrevet som «blodet i hele kommunikasjonsinfrastrukturen» av Ukraina s tidligere digitaliseringsminister Mykhailo Fedorov.

Systemet har vært avgjørende for å opprettholde kommunikasjon og koordinering under krigsforhold, men det har også avslørt en potensiell sårbarhet: avhengigheten av en enkelt privat aktør. I september 2022 nektet SpaceX å utvide dekningen for en ukrainsk militæroperasjon mot den russiske Svartehavsflåten, noe som demonstrerte hvor lett en enkelt beslutning kan påvirke en nasjons forsvarsevne. Dette understreker behovet for å diversifisere teknologiske avhengigheter for å unngå slike risikable situasjoner i fremtiden.

En ny studie fra NATO CCDCOE, som har intervjuet ukrainske organisasjoner fra offentlig, privat og sivil sektor, viser at landet har bygget en imponerende cyberforsvarskapasitet. Samtidig har det også blitt avhengig av utenlandske teknologiselskap for sin digitale grunnmur. Over 85 prosent av de ukrainske organisasjonene rapporterte en tung avhengighet av amerikanske teknologileverandører som Microsoft, AWS og Google Cloud. Disse valgene, tatt under fullskala krig, har skapt avhengigheter som er kostbare og kompliserte å reversere.

Situasjonen i Ukraina er et advarselsskilt for Norge, hvor en Proton-rapport viser at 96 prosent av norske virksomheter bruker amerikanske teknologileverandører – den nest høyeste andelen i Europa. Digitaliseringsminister Karianne Tung advarte om dette på Attack-konferansen i fjor, og understrekte at Norge må ha en plan B. Norge står overfor lignende utfordringer som Ukraina, men har ikke blitt tvunget til avhengighet gjennom krig. Snarere har det skjedd gjennom to tiår med anskaffelsesvalg.

Digitaliseringsdirektoratet (DFØ) signerte i fjor en avtale med amerikanske teknologiselskap, og Totalberedskapskommisjonen fastslo i 2023 at privat sektor kontrollerer rundt 80 prosent av kritisk infrastruktur i Norge. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) advaret i fjor om at en statlig sabotasjeaksjon mot Norge kunne lykkes. Samtidig er bare 30 millioner kroner avsatt til en avklaringsfase for en nasjonal skyteneste, mens Microsoft har annonsert en investering på 66 milliarder kroner i et datasenter nær Narvik.

Dette er ikke bare et misforhold i skala, men også et misforhold i strategisk alvor. Ukraina viser at tillit, partnerskap og forberedelse er avgjørende. Spørsmålet er om Norge handler før neste krise fjerner valfridomen. Ukrainas erfaringer, kombinert med den norske debatten, peker mot tre konkrete grep.

For det første trenger Norge forebyggende rammeverk for samarbeid med teknologiselskap – ikke improvisering under krise. Avtaler om kriselevering og forhåndsforhandlede vilkår må være på plass og øves regelmessig. For det andre må rollen til private og frivillige aktører i cyberforsvaret formaliseres juridisk, slik at de ikke opererer i et limbo der ansvarsforhold er udefinerte.

For det tredje må digital suverenitet ses i sammenheng med det nordiske samarbeidet – bygge felles digital infrastruktur, en nordisk cyberreserve og arenaer for felles øving. Ukraina har vist at tillit, partnerskap og forberedelse er avgjørende. Spørsmålet er om vi handler før neste krise fjerner valfridomen





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraina Starlink Cyberforsvar Digital Suverenitet Norge

United States Latest News, United States Headlines

