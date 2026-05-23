Ukrainas president varsler større angrep fra Russland i de neste 24 timene

Det er fryktet at Russland forbereder et angrep med Oresjnik-missilet på Ukraina. Volodymyr Zelenskyj har innkommet med indikasjoner fra ukrainske etterretningstjenester og deres europeiske og amerikanske partnere.

Russlands leder, Vladimir Putin, hevdet at det er umulig å skyte ned Oresjnik, og at det har en ødeleggelseskraft som kan sammenlignes med atomvåpen selv når det utstyres med konvensjonelle stridshoder. Det advares om et mulig storangrep mot Ukraina som kan finne sted hvert øyeblikk i de neste 24 timene. Det samme rådet gis av Zelenskyj, og det er viktig å forberede seg på å ta til seg bomberom umiddelbart hvis flyalarmen går.

Mange vestlige eksperter mener at Oresjnik-missilet er en overstatement av Russlands kapasitet til å skyte ned. Oresjnik er et mellomdistansemissil, i underkant av elleve ganger lydens hastighet og som kan treffe forskjellige mål samtidig, det kan bære både atomstridshoder og konvensjonelle stridshoder. Putin annonserte at produksjonen var i gang i fjor sommer





