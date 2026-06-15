Ukrainer dømt for tenting av hus og bil knyttet til Starmer

En ukrainer er blitt dømt for tenting av to hus og en bil knyttet til statsminister Keir Starmer. Bakmannen er en russisk diplomat, og motivet for tentingen var penger.

En ung ukrainer ble mandag dømt for å ha tent på to hus og en bil knyttet til statsminister Keir Starmer . Bakmannen skal ha vært en ung russisk diplomat .

Storbritannias statsminister Keir Starmer opplevde i fjor vår at to boliger og en bil som kunne knyttes til ham, ble påtent. Han har kalt ildspåsettelsene et angrep på demokratiet. Bak ligger russiske interesser, fastslår BBC og FT. Både Financial Times (FT) og BBC har nøstet opp i hvem og hva som fikk den 22 år gamle ukrainske bygningsarbeideren til å tenne på mål knyttet til Starmer.

Mandag ble han kjent skyldig i ildspåsettelsene, noe han skal ha gjort blant annet for å tjene penger. Også en 27 år gammel ukrainsk-født rumener ble kjent skyldig, men kun i å ha deltatt i planleggingen. Begge nektet seg skyldige, ifølgeKampanjen er blitt ført via falske profiler i sosiale medier og på Telegram – profiler som gir seg ut for å tilhøre enten ytre høyre eller muslimske grupperinger.

De er blitt brukt til å publisere løgner om motivet for brannstiftelsene med mål om å provosere fram splittelse i det britiske samfunnet, ifølge BBC. Flere av innleggene er delt av blant annet Tommy Robinson, en svært høyreorientert og muslimfiendtlig britisk aktivist. Vi avviser ethvert forsøk på å koble Russland eller utenriksdepartementet til ulovlige aktiviteter, heter det i en uttalelse. Her står det også at Russland ikke utgjør noen trussel mot Storbritannia eller den britiske befolkningen.

Rettsaken i London-domstolen Old Bailey har vart i seks uker, og dom i saken faller fredag. Under rettssaken har det ikke kommet fram noen opplysninger om hvem som var 22-åringens oppdragsgiver, bortsett fra at vedkommende kommuniserte via Telegram og kalte seg «El Money». Dommeren mente at dette var irrelevant for saken. BBC mener imidlertid å ha funnet bakmannen og identifiserer vedkommende som en 23 år gammel russisk diplomat, som også er sønn til en russisk tjenestemann.

Han skal blant annet ha lovet den 22 år gamle ukraineren betaling i kryptovaluta, og han kobles også til en falsk profil i sosiale medier. Både NoName og andre lignende russiske nettverk jobber for å rekruttere personer på nettet som kan brukes til å fremme Russlands geopolitiske interesser og nøre oppunder splittelse og uro i europeiske land ved å forsterke anti-muslimske og høyreorienterte budskap, skriver FT





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