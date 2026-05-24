Ukrainer i 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet

Ukrainer i 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet
📆5/24/2026 7:26 PM
Ukrainer i 40-årene er mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Mannen identifiserte seg med navn og bilde da han ble pågrepet på fergekaia. Han forsvant fra hjembyen sin i Ukraina i sommer 2021 og har siden vært bosatt i Tyskland. Formålet med reisen til Norge var en ferietur på 5–6 dager. Mannen motsatte seg utlevering, og forholdene han er mistenkt for, ligger flere år tilbake i tid.

Pågripelsen skjedde på fergekaia, og mannen ble identifisert på bakgrunn av en Interpol -etterlysning. – Han identifiserte seg med navn og bilde. Nå blir ukrainske myndigheter varslet om pågripelsen, sier politiadvokat Hellek Rue i Agder politidistrikt til VG.

Mannen i 40-årene er mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Ifølge ukrainske rettsdokumenter har han misbrukt sin stilling som bankansatt til å tilegne seg kundene sine midler i årevis. Saken har røtter til sommeren 2021 da banksjefen forsvant fra hjembyen sin i Ukraina. Han forlot landet samme måned og har siden vært bosatt i Tyskland, ifølge VG.

Formålet med reisen til Norge skal ha vært en ferietur på 5–6 dager. Mannen har selv forklart at han visste han var etterlyst, men ikke gjorde noe for å avklare forholdet. Han motsatte seg utlevering, og forholdene han er mistenkt for, ligger flere år tilbake i tid. Ifølge ham selv har han ikke forsøkt å unndra seg ukrainske myndigheter, sier mannens forsvarer Ole Joakim Devold til VG.

Søndag ble ukraineren varetektsfengslet i fire uker i Agder tingrett mens utleveringssaken til Ukraina behandles. (©NTB

