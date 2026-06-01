Ukrainsk barnefamilie med tanke på tvangsflytting fra Norge

En ukrainsk familie i Nordreisa har fått avslag på søknad om kollektiv beskyttelse og må forlate Norge. Familien er godt integrert, barna går på skole og snakker norsk. Advokat hevder systemet er for rigid og at hensynet til barnas beste ikke ble vurdert riktig.

En ukrainsk familie med små barn står overfor tvangsflytting fra Norge etter at deres søknad om kollektiv beskyttelse ble avslått. Familien, bestående av Oksana (32), ektemannen Pavlo (35) og døtrene Maria (9) og Solomiia (6), har bodd i Nordreisa i Nord-Troms siden høsten 2022.

De er godt integrert; barna går på Moan skole, snakker norsk og har flere venner i området. Familien flyktet fra Ukraina i februar 2022 da Russlands invasjon startet. De var midlertidig bosatt i Polen da krigen brøt ut, men ble i mai 2022 pålagt å forlate Polen på grunn av problemer med Pavlos arbeidsgiver og helseforsikring. De kunne ikke returnere til Ukraina på grunn av krigen, og reiste i stedet til Norge i august 2022.

Problemet er at fordi de oppholdt seg i Polen ved krigens utbrudd, faller de utenfor EUs kollektiv beskyttelsesordning for ukrainske flyktninger. Derfor ble deres søknad om asyl i Norge Arkivert, og senere avslått av UDI og UNE. UDI hevder i vedtaket at det vil være til barnas beste å returnere til Ukraina, der de har slektninger og kjent kultur. Familien mener dette er ubrukelig, ettersom barna er såpass unge og har ingen tilknytning til Ukraina.

Besteforeldrene bor på Skjervøy, og faren har en konflikt med kriminelle nettverk i Ukraina. Advokat Tor Reidar Klausen sier familien har falt mellom to stoler i et rigid system, og at skjønn kunne ha blitt brukt til å vurdere barnas beste på en annen måte. Han peker på at i en barnevernssak ville retten sannsynligvis ikke konkludert med at det var til barnas beste å flytte til Ukraina.

Lokalsamfunnets reaksjoner har vært sterke; nabolaget mener det er helt meningsløst å sende en familie som bidrar aktivt og er godt integrert. Familien har hele tiden ønsket å jobbe og betale skatt; Oksana hadde nettopp mottatt et tilbud om fast stilling da arbeidstillatelsen ble trukket tilbake. Fristen for å forlate Norge er 1. juli, og familien er i en svært usikker situasjon, særlig med tanke på barna som gråter og ikke vil forlate sine venner og fotballtrening





