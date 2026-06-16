Ukrainsk dronangrep rammer russisk oljeraffineri 500 km unna

Ukraina bruker langtidsdroner til å treffe et større russisk oljeraffineri i Moskva-regionen. Økningen av angrep påvirker produksjonen og fører til nedstengning av noen deler av oljeindustrien. Hendelsen skjer samtidig som president Zelenskyj er på G7-toppmøte i Frankrike og krever at krigen må avsluttes.

Lytt til saken - Denne gangen fikk Moskva merke rekkevidden av Ukraina s langdistansekapasiteter. Et oljeraffineri ble truffet på 500 kilometers avstand, skriver Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj på X tirsdag morgen.

Sammen med innlegget delte han en video av et brennende anlegg. Zelenskyj, som tirsdag er gjest på G7‑toppmøtet i Frankrike, sier at Russland må tvinges til å avslutte krigen. - Dette er bare et svar på russiske angrep - og uthalingen av en krig som må avsluttes, skriver presidenten. Moskvas ordfører Sergej Sobjanin opplyser på Telegram at det russiske luftforsvaret har skutt ned rundt 60 ukrainske droner over hovedstaden.

- Det var ingen personskader. Nødetatene jobber på stedet, skriver Sobjanin, som ikke kommenterte om driften ved raffineriet ble påvirket. Anlegget er det største i Moskva-regionen og produserte 11,6 millioner tonn olje i 2024. Det driftes av Gazpromneft, et datterselskap av det statlige Gazprom.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters og offisielle data har Ukraina doblet antall angrep mot russiske raffinerier. Det har ført til delvis nedstenging av oljeindustrien og redusert produksjon av bensin, diesel og flydrivstoff. Moskva-regionen har frem til nå sluppet unna forsyningsproblemene. Russlands forsvarsdepartement opplyser at totalt 172 droner ble skutt ned over flere fylker i løpet av natten.

I Krasnodar-regionen sør i Russland utløste vrakrester fra en drone en brann ved et oljelager, ifølge lokale myndigheter. Denne hendelsen markerer en ny fase i konflikten der ukrainske droner nå når mål som ligger langt utenfor den tradisjonelle luftforsvarsavgrensningen. Som følger av økningen i konfliktespesifikke angrep, foreligger en dristig indikasjon på at både politiske og økonomiske interesser mellom de to landene er i stadig utvikling, samtidig som risikoen for regional destabilisering er tilsvarende høy





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