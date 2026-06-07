Ukrainsk droneangrep rammet marinebase ved St. Petersburg

Ukrainske droner angrep natt til lørdag en russisk marinebase ved Kronstadt, utenfor St. Petersburg. President Zelenskyj bekrefter angrepet, som fant sted under en stor næringslivskonferanse. Russland melder om 376 nedskutte droner totalt.

I natt ble en russisk marinebase ved Østersjøen rammet av et omfattende ukrainsk droneangrep, melder president Volodymyr Zelenskyj. Angrepet var rettet mot Kronstadt , en marinebase på en øy like utenfor St. Petersburg , som ligger rundt 1000 kilometer fra grensen til Ukraina .

Ifølge Zelenskyj fløy dronene hele veien fra Ukraina for å nå målet. Russiske myndigheter bekrefter at flere droner ble skutt ned, men at noen likevel nådde frem og forårsaket skader. Guvernøren i Leningrad fylke opplyste at 141 droner ble skutt ned i løpet av natten, og at brannvesenet rykket ut til flere steder. Innbyggerne i St. Petersburg ble bedt om å holde seg innendørs mens luftvernet var i aksjon.

Angrepsbølgen fant sted på den siste dagen av en stor internasjonal næringslivskonferanse i St. Petersburg, ofte omtalt som Putins Davos. Konferansen samler toppledere og politikere fra hele verden, og droneangrepet ble sett på som en markering fra ukrainsk side. Ifølge Ukrainas president er målet å vise at Russland ikke er trygt, selv langt fra frontlinjen. Han uttalte at det er på tide å avslutte krigen, men at Russlands leder ønsker å fortsette.

I løpet av natten sendte Ukraina også droner mot en rekke andre russiske fylker. Russlands forsvarsdepartement melder at totalt 376 droner ble skutt ned over hele landet. I tillegg til angrepet ved St. Petersburg ble det også rapportert om en brann i et oljelager i byen Ust-Labinsk, nær Svartehavet. De lokale russiske myndighetene opplyser at brannen ble slukket, men at omfanget av skadene fortsatt er uklart.

Dette er ikke første gang at militære mål i St. Petersburg-området blir angrepet. Allerede på den første dagen av konferansen ble et oljeanlegg og en militærbase i byen truffet av ukrainske droner. Angrepene viser at Ukraina er i stand til å nå langt inn i russisk territorium, til tross for Russlands påstander om at luftvernet er effektivt. Situasjonen er spent, og det forventes at Ukraina vil fortsette å bruke langtrekkende droner for å svekke russisk infrastruktur og moral





Finansavisen / 🏆 26. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraina Russland Droneangrep St. Petersburg Kronstadt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ukraina tester nytt missil og angriper St. PetersburgUkrainas største missil- og droneprodusent Fire Point har testet et nytt antiballistisk missil med hjelp fra Kongsberg. Samtidig rammet ukrainske droner militære mål i St. Petersburg under Putins økonomiforum, noe som beskrives som ydmykende for Putin. Zelenskyj sendte et åpent brev med trusler.

Read more »

Ukrainsk ubemannet fartøy overtatt av elektronisk krigføringEt ubemannet fartøy fra den ukrainske marinen ble overtatt av elektronisk krigføring og endte opp nær Romanias kyst etter å ha detonert av seg selv.

Read more »

Russland sier de har skutt ned hundrevis av droner – 86 nær St. PetersburgTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »

376 ukrainske droner skutt ned over Russland i løpet av nattenUkrainas president Volodymyr Zelenskyj har omtalt angrepene på sin X-konto. Han kaller angrepene på russisk infrastruktur for 'sanksjoner' og angrepene på St. Petersburg og Krasnodar-regionen.

Read more »