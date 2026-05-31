Ukrainske droner rammer oljeinfrastruktur i Russland

Ukrainske droneangrep har skadet oljeraffineri, pumpestasjon og drivstofflager i flere russiske regioner. Samtidig bekrefter IAEA droneangrep ved Zaporizjzja kraftverk.

Natt til søndag ble flere mål i Russland rammet av ukrainske droneangrep, ifølge både russiske og ukrainske myndigheter. Angrepene traff regionene Rostov og Saratov sørvest i Russland , samt Kirov-regionen nordøst for Moskva, omtrent 130 mil fra Ukraina .

I Saratov ved Volga-elven brøt det ut en stor brann ved et oljeraffineri. Guvernør Roman Busargin bekreftet overfor Reuters at sivil infrastruktur ble rammet, men ga ingen detaljer om hva som ble truffet. Ukrainske styrker hevder også å ha truffet en pumpestasjon i Kirov, som pumper olje til en rørledning som frakter russisk olje fra Sibir til Belarus.

I Rostov, som grenser til den ukrainske Donbas-regionen, opplyser myndighetene i byen Matvejev Kurgan at droner traff et drivstofflager og utløste en stor brann. Ukraina har bekreftet angrepet





Russland selger enorme gullmengder for å dekke krigskostnader og energitapRussland har solgt 28 tonn gull - det største salget siden årtusenskiftet - og bruker inntektene til å kompensere for fallende energiinntekter og kostnader knyttet til krigen i Ukraina. Samtidig har økt oljepris på grunn av Midtøsten-uroen gitt ekstra inntekter.

Ukrainske droner fører til kaos i Litauen, Estland, Latvia og FinlandUkrainske droner har ført til politiske kriser og panikk i noen av Ukrainas nærmeste allierte etter å ha endt opp i landene på vei mot mål i Russland.

Droneangrep mot atomkraftverket i Zaporizjzja bekymrer IAEAEn drone har truffet en turbinbygning ved atomkraftverket i Zaporizjzja. IAEA-sjef Grossi sier angrep på atomanlegg er som å leke med ild. Teamet har bedt om tilgang for inspeksjon. Kraftverket er Europas største og har vært okkupert av Russland siden 2022.

