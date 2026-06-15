Ukrainske soldater får stressvaksinering i Norge

Ukrainske sanitetssoldater trenes i Norge med ORT-programmet for å styrke mental motstandskraft mot krigstraumer.

Moderne storskala krigføring påfører soldater ekstreme psykiske påkjenninger. I Norge får ukrainske soldater trening som styrker deres psykiske motstandskraft gjennom et program kalt operativ motstandskraft ( ORT ).

Treningen utvikles av Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse ved Forsvarets sanitet og førsteamanuensis ved NTNU. Han beskriver konseptet som en form for stressvaksinering. Soldatene utsettes for realistiske, men simulerte kampsituasjoner som moralsk stress, kognitive utfordringer og emosjonelle påkjenninger. Målet er å lære dem å gjenkjenne stressreaksjoner, opprettholde funksjon under press og støtte sine medsoldater.

Dette foregår i trygge omgivelser, slik at de psykologisk kan utforske stress uten å bli overveldet. Teknikker som grounding - å rette oppmerksomheten mot kroppen og nåværende omgivelser - benyttes for å redusere panikk og overveldelse





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ORT Stressvaksinering Ukrainske Soldater Psykisk Helse Forsvaret

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