Ullevaal-fest: 25 millioner investert, 4,5 millioner inntekter, men er det lønnsomt?

Fotballfesten AS har investert 25 millioner kroner i å arrangere en fotballfest på Ullevaal stadion. Selskapet har også leid inn 240 kvadratmeter med storskjerm og har solgt 1000 av 1200 bord. Men er det lønnsomt? Geir Oterhals, daglig leder i selskapet, sier at det ikke er med dollartegn i øynene at han går rundt og koordinerer riggingen. "Det blir ikke noe stort resultat, det kan jeg garantere. "Tradisjonell" drift, slik de har i Kongens gate i sentrum, er mer lønnsom, sier han.

KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av E24s journalister. Vis mer På Ullevaal stadion er riggingen i full gang. Om noen få dager, når Norge møter Irak natt til onsdag, skal alt være klart.

– Jeg er spent, og jeg tror det blir vanvittig god stemning her. Vi har ventet på dette i 20 år, sier Geir Oterhals, daglig leder i Fotballfesten AS. Selskapet har ved tidligere mesterskap hatt storskjermrangementer på Kontraskjæret i Oslo, men i år er det flyttet inn i sentrum. I tillegg har de besluttet å skru satsingen opp et hakk.

Les også SpaceX + Tesla=sant Selveste nasjonalarenaen til herrelandslaget åpner dørene når Norge spiller kamp. Da E24 var på besøk lørdag, var gressmatta i ferd med å bli dekket til. Neste steg er å plassere ut så mange som mulig av de 1200 åttemannsbordene som er bestilt. Legger man til opptil 25.000 publikummere på stadionsetene, kan det bli en fotballfest med totalt 35.000 mennesker.

Men blir det lønnsomt? To ganger 24.000 liter øl Det er ikke småtterier som kreves for å lage landets største fotballfest. – Vi har lagt mye penger i dette. 25 millioner har det kostet oss å sette opp Ullevaal, sier Oterhals. Til sammenligning hadde Fotballfesten en omsetning på 40 millioner i EM-året 2024. 1/3Totalt 240 kvadratmeter med storskjerm er leid inn.

Foto: Siv Dolmen Å få en plass på tribunen koster fra 0 til 100 kroner. Det er bordplassene som skaffer inntekter. Til Frankrike-kampen har Fotballfesten tatt 4500 kroner per bord, en pakke som inkluderer en øl og et skjerf til hver av gjestene. I tillegg finnes VIP-billetter.

Frankrike-bordene er utsolgt1000 av 1200 innleide bord er solgt, siden de ikke vet nøyaktig hvor mange bord de får plass til på matta. I teorien kan det bli lagt ut noen flere bord, hvis det er plass. noe som betyr at Fotballfesten har dratt inn 4,5 millioner kroner der allerede. Men Oterhals røper at det ikke akkurat er med dollartegn i øynene at han går rundt og koordinerer riggingen på Ullevaal.

– Det blir ikke noe stort resultat, det kan jeg garantere.

«Tradisjonell» drift, slik de har i Kongens gate i sentrum, er mer lønnsom, sier han. – Det er nok litt mer hjerte enn hjerne i dette. Drømmen om Ullevaal er omtrent halvannet år gammel, forteller Oterhals. Da Norge trakk Italia som antatt beste motstander i kvalifiseringen, følte han seg sikker.

I mars 2025, allerede før den første kvalifiseringskampen var spilt, hadde Fotballfesten møter med fotballforbundet, som eier stadion. – Det var stor skepsis til å begynne med. Blant annet fordi vi må høvle ned gresset. Nå er det bare kunstgress som er igjen, sier han.

– Var de skeptiske til kombinasjonen av fotball og alkohol? – Det er jo vi som er arrangør, ikke NFF. Det blir som en Ed Sheeran-konsert i regi av Live Nation





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