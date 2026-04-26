Ulogisk strømpris i Trøndelag: Hvem tar ansvar?

Økt vindkraft i Trøndelag fører til høyere strømpriser – et paradoks som vekker bekymring og stiller spørsmål ved Statnetts rolle og ansvar. Artikkelen argumenterer for at systemet må gjøres mer transparent og forståelig.

Dette er en kritisk analyse av den nylige utviklingen i strømpris ene i Midt-Norge, spesielt i Trøndelag , hvor økt vindkraftproduksjon paradoksalt nok har ført til høyere priser for forbrukerne.

Artikkelen fremhever bekymringen som selv erfarne ledere i kraftbransjen, som Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, uttrykker over denne utviklingen. Kjernen i problemet ligger i mangelen på transparens og forståelighet i det norske kraftmarkedet, hvor priser i økende grad bestemmes av komplekse modeller og beregninger, snarere enn en enkel balanse mellom tilbud og etterspørsel. Dette skaper en følelse av mistillit hos både forbrukere og næringsliv, da strøm ikke lenger oppleves som en vare priset etter grunnleggende økonomiske prinsipper.

Den tilsynelatende motsetningen mellom økt kraftproduksjon og stigende priser reiser alvorlige spørsmål om Statnetts rolle og ansvar. Artikkelen stiller spørsmål ved om Statnett, gjennom implementeringen av nye modeller, har bidratt til en unormal prisutvikling i Trøndelag, og om de i så fall bør holdes ansvarlige for de økonomiske konsekvensene dette har for regionen. Det understrekes at strøm er en essensiell del av hverdagen, og at et system som oppleves som urettferdig og uforståelig, undergraver tilliten til energiforsyningen.

Problemet er ikke nødvendigvis at systemet er fundamentalt feil, men at det krever justeringer for å sikre at prisene reflekterer den faktiske situasjonen i markedet og oppleves som rimelige og forståelige for alle. Det er en bekymring for at systemet har utviklet seg til et lukket ekspertsystem, hvor beslutninger tas basert på kompleksitet og interne beregninger, uten tilstrekkelig innsyn eller forklaring for allmennheten. Dette er spesielt problematisk når resultatene av disse beregningene oppleves som urettferdige og skaper mistillit.

Artikkelen argumenterer for at det er nødvendig med umiddelbare tiltak for å gjenopprette tilliten til kraftmarkedet. For det første bør Statnett ta ansvar for å undersøke om de nye modellene har ført til kunstig høye priser i Trøndelag, og vurdere om de har skapt en situasjon som ikke speiler den reelle markedsutviklingen. Dersom dette er tilfelle, bør de vurdere et eventuelt erstatningsansvar, på samme måte som man ville gjort ved prismanipulering i finansmarkedene.

For det andre oppfordres Statnett til å redegjøre for situasjonen i Trøndelag, og forklare hvordan de nye modellene fungerer og hvilken innvirkning de har på strømprisene. Dette bør skje i en åpen og transparent dialog med lokalsamfunnet og næringslivet. For det tredje understrekes viktigheten av å gjøre strømprisene mer forståelige for folk flest. Dette kan oppnås ved å forenkle beregningene, øke transparensen og gi bedre informasjon om faktorene som påvirker prisene.

Artikkelen avslutter med en oppfordring til engasjement i debatten, og inviterer leserne til å bidra med sine meninger og perspektiver på Trønderdebatt.no. Det er en klar appell om å ta tak i problemet og sikre et rettferdig og forståelig kraftmarked for fremtiden





